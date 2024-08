Música, tierra y Machado acompañarán a los ciclistas

Quizás influyan los campos secos después de la cosecha que aguardan las lluvias del otoño. O las vides repletas de uvas listas para recoger. O los días, si bien todavía cálidos, ya no ardientes como en plena canícula, lo que ha inspirado a César Redondo, el cantante y compositor de Maldito Reloj, un conocido grupo rockero arandino, para componer La Ribera de los Sueños, la sintonía que representará a la séptima edición de la Vuelta Ciclista Junio a la Ribera del Duero del 23 al 25 de agosto. «Una letra que habla de las sensaciones que pueden encontrar los ciclistas mientras avanzan y serpentean por nuestras carreteras comarcales», defiende Redondo.

El año pasado, la organización de la carrera ya utilizó una canción de la banda, No pienso parar, para promocionar la prueba. Esta vez, con más tiempo para prepararlo, la Concejalía de Deportes propuso a César Redondo la idea de componer una melodía que sirviese de banda sonora. «Desde el principio nos gustó la idea porque creemos que deporte y música son dos elementos que maridan a la perfección, como nuestros vinos con el lechazo», compara el cantante. «En la Ribera no sólo tenemos buenas uvas, también tenemos rock and roll», bromea.

Llevan ya bastantes años en activo. Hace algo más de una década ganaron el concurso Rock Villa de Aranda y han actuado en alguna edición de Sonorama Ribera. «Jose, el batería; Mario, el guitarrista; José luís, el bajista y yo, cantante y compositor, hacemos rock en castellano, porque somos castellanos, aunque tenemos nuestras influencias de grandes como The Beatles o el gran Bruce Springsteen», certifica el vocalista. Unos meses atrás han grabado su primer álbum con un total de ocho canciones.

Redondo encuentra la inspiración en sus raíces, en la dura tierra meseteña y en sus tan evocadores como arduos paisajes. «Son un perfecto complemento para el espíritu de esfuerzo, de constancia y de compañerismo que crea la competición», cuenta . Además, la sintonía pretende servir de homenaje al poeta que más ha internacionalizado nuestra tierra: Antonio Machado. «Las referencias al Caminante, no hay camino son varias en la pieza e incluso se llega a recitar. Es muy evocador», sentencia.

Una mezcla perfecta entre tradición y raíces, deporte y música, y tierra e inspiración se materializa en La Ribera de los sueños, que desde hace varios días suena en redes sociales y que ya se ha lanzado completa en todas las plataformas de streaming. «Llevamos unas semanas tirando pildoritas para abrir boca, pero ya queremos sacar el tema completo para que la gente tenga tiempo para familiarizarse con la canción», explica el compositor. «Hemos pretendido trasladar al público las sensaciones de los ciclistas al participar y ofrecer a los corredores una propuesta que les sirva de inspiración y refuerzo en la carrera», defiende Redondo.

Tampoco es la primera vez que Maldito Reloj pone la banda sonora a algún acontecimiento de la capital ribereña. En 2018 ya versionaron el himno en un formato pop para acercarlo a la juventud y a la propuesta de música indie que ofrece la ciudad. «Hemos evolucionado y actualmente estamos inmersos en la promoción del espíritu de la Ribera, darla a conocer y ponerla en valor», concluye. Ahora, con La Ribera de los Sueños, la carrera marchará sobre ruedas.