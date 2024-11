La paciencia se está acabando en Palacios de la Sierra por la «mala gestión» de la alcaldesa, Raquel Munguía (Vía Burgalesa). El Partido Popular la acusa de ser la responsable directa de perder 170.000 euros de subvenciones en lo que va de año y por ello pide la dimisión inmediata de la corporación municipal. La regidora, tras ser preguntada por este periódico, asegura que prefiere no dar explicaciones y hoy, a partir de las 19 horas, hablará de todos los asuntos con el vecindario en un concejo abierto.

«Estamos viviendo algo nunca visto en Palacios; la gestión de un Ayuntamiento siempre la he entendido bajo los principios de una buena gestión, transparencia y no buscar el interés particular, pero estos tres puntos se han visto atacados de manera reiterada», expone Miguel Mediavilla, portavoz del PP en la localidad, que muestra su enfado con esta situación y observa con «pena» lo que está ocurriendo. Además, menciona que con su política están «aislando» al municipio del resto de la comarca.

En cuanto a las ayudas económicas que se han perdido, Mediavilla destaca especialmente la de Planes Provinciales de la Diputación, que iba destinada al acondicionamiento -parte de los muros y saneamiento del deteriorado pavimento- del entorno de la iglesia. Estaba proyectada una obra de 124.510 euros y se ha desaprovechado la subvención de 99.610 euros. «Estamos en la cola de la provincia por la ineficiente gestión de esta corporación», dice. Mientras, detalla que no se presentó la documentación requerida para la de cercados y abrevaderos (35.000 euros) y que ni siquiera se mostró interés en solicitar la destinada a acondicionar caminos (35.000 euros). Esto se suma a que el año pasado el Ayuntamiento rechazó otros 15.000 euros para la ermita.

Por otro lado, entre las solicitudes que sí ha conseguido presentar correctamente la localidad se encuentra la de actuaciones innovadoras en materia de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda, de la Junta. «Estaban eufóricos por haber enviado la documentación y decidieron contratar a dos personas sin esperar la resolución. Al final el proyecto de Palacios quedó excluido por tener una puntuación inferior al resto y el Ayuntamiento tendrá que tirar ahora de los ahorros conseguidos durante años», lamenta. «Veremos qué pasa con el con el Fondo de Cohesión y la prórroga solicitada al IDJ para la pista de pádel», expone Mediavilla, que considera como únicos responsables a los integrantes de Vía Burgalesa al tratarse de «aspectos básicos» para llevar un Ayuntamiento y pide que no se escuden en el secretario.

Los resultados electorales dejaron un empate entre Vía Burgalesa y el PP, que deshizo el PSOE a favor de la primera formación. No se auguraba un mandato tranquilo y a la vista está, pero ahora parece que la guerra se recrudece.

Hace justo un año desde el PP también se denunciaron públicamente numerosas irregularidades en el Ayuntamiento, que iban desde aprobar modificaciones de crédito sin justificar para la residencia hasta dar de baja en el padrón de pastos a un ganadero y concejal. La regidora decía en ese momento que lo que buscaba la oposición era «poner piedras» para que el equipo de Gobierno fracasara.

Pero más allá de las subvenciones perdidas, el líder de la oposición critica la falta de transparencia. Así, expone que no se contesta a los vecinos, faltan por publicar actas en los tablones de anuncios y que se llevan expedientes «incompletos o inexistentes» a los plenos para ser aprobados. «Tampoco nos dan información para la labor de control a la oposición, igual si nos hubiesen facilitado algo no tendríamos un listado tan amplio de ayudas perdidas», sentencia.