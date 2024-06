El año pasado, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Vicente Lampérez y por petición de la Institución Fernán González, el Ayuntamiento decidió dar su nombre al pasaje que discurre entre la Casa del Cordón y el edificio Nexo, o lo que es lo mismo, entre la calle Cordón y la plaza de la Libertad. Ahora ese espacio falto de mimo entra en la agenda cultural en unas fechas, las de agosto, siempre escasas de propuestas en la ciudad. Y el nombre del arquitecto que colaboró en la restauración de la Casa del Cordón resonará junto a uno de sus muros dentro del ciclo que estrena la Fundación Caja de Burgos, que tiene al lado su sede.

El escenario se llamará Callejón en Acústico y aprovechará las escalinatas que tiene en el acceso por la calle Cordón para aprovecharlas de tarima. Dadas las dimensiones del pasaje, se pretende que sean conciertos íntimos y de pequeño formato, resguardados del viento norte entre dos muros y a la sombría fresca agradecida de las tardes de verano. Los conciertos previstos para inaugurar el ciclo tendrán lugar al aire libre los cuatro martes de agosto (días 6, 13, 20 y 27), a las 20:30 horas y con un precio de 15 euros o de 50 si se adquiere el abono para los cuatro.

La actuación para romper el frío (o el calor, que es lo que debería tocar en esas fechas) será la de Celia Becks, ex bajista de La La Love You, presentando los temas del disco Ve a terapia. Una semana después será The New Reamon el protagonista del callejón. El proyecto personal y atípico del catalán Ramón Rodríguez sonará con los temas de Postales de invierno, una carta de despedida a un amigo desaparecido.

De Mercedes Cañas dicen que es una de las cantautoras más prometedoras del panorama español y a la madrileña se la podrá escuchar el tercer martes, el 20 de agosto. Con una carrera que ha ido construyendo de manera independiente a través de las redes sociales, acude con su primer disco, Que entren en mi cabeza.

Finaliza el ciclo con Myriam Latrece Trío, acompañada de guitarra y voces. Tradición, música popular y folclore son sus platos fuertes junto a una voz que se mueve en los registros del jazz y que ha acompañado a artistas como Jorge Drexler.

Y para dar la bienvenida al ciclo y al pasaje Vicente Lampérez como escenario, mañana habrá un encuentro literario bañado de música: la burgalesa Ana Medina hablará de su novela Escucha esta canción y Maialen Gurbindo, conocida como Chica Sobresalto, lo hará sobre su libro autobiográfico El arte de ser mediocre. La velada tendrá lugar a las 19:30 horas y las invitaciones se consiguen con la compra de una entrada para el ciclo o, si hay disponibles ese mismo día, en las taquillas de Cultural Cordón.