Sánchez defiende el reconocimiento de Palestina

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido la decisión de reconocer a Palestina como Estado, que anunció en la víspera, y ha rechazado que dar este paso signifique "ser amigo de terroristas", al tiempo que subraya que países como Irlanda o Noruega han tomado la misma decisión.

Así lo ha indicado en el mitin de arranque de la campaña electoral en Valencia en el que ha acompañado a la candidata y cabeza de lista Teresa Ribera ante más de 2.000 personas según datos facilitados por la dirección del partido. Sánchez ha tratado de movilizar a los suyos y ha dado por hecho que tras las elecciones los 'populares' pactarán con la ultraderecha en Europa.

El jefe del Ejecutivo se ha quejado de que desde hace tiempo viene escuchando de boca de los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, del expresidente del Gobierno José María Aznar y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "somos amigos de los terroristas", según ha expresado.

"Lo han dicho hoy, de nuevo", ha lanzado Sánchez, después de que Ayuso hiciese unas declaraciones en la Asamblea de Madrid en las que reprochaba a Sumar y Más Madrid su posición sobre el conflicto de Oriente Próximo y la utilización la expresión "Palestina será libre desde el río hasta el mar" al considerarlo un lema "criminal" que desprecia a la comunidad judía.

"Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando", espetó Ayuso tras una intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que también dijo que pretende que las democracias "hagan con Hamás lo mismo que con ETA".

"Vamos a ver, Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina, ¿somos todos amigos de los terroristas?", ha señalado Sánchez.

En la misma línea, ha defendido la posición que mantiene su Gobierno, que considera que está centrado en el progreso económico, la justicia social, la convivencia y la paz, mientras que ve a la oposición siguiendo "lo que dicta Abascal" en política nacional "y en política exterior, lo que mande Aznar", según ha lanzado.

El jefe del Ejecutivo ha sostenido además que quiere para Palestina la misma paz que para Ucrania y cree que este reconocimiento contribuirá a este propósito. "No os quepa duda, estamos del lado correcto de la historia", ha remarcado antes de cargar de nuevo contra el expresidente 'popular'.

"Cuando Aznar dice que el pueblo de Palestina no existe, está negando la existencia de cientos de miles de refugiados desde que se inició la guerra en Gaza y de los miles de muertos, sobre todo de niños y de niñas en Gaza", ha apuntado para señalar que la paz, a su juicio, es cuestión de humanidad y empatía y eso debería estar "por encima de las siglas de los partidos políticos".

Los pactos en Europa

Por otro lado, Sánchez da por hecho que el Partido Popular Europeo pactará con la ultraderecha --"con el Vox europeo" según lo ha calificado-- y ha remarcado que es un punto que la candidata 'popular' Dolors Montserrat no aclaró en el debate 'cara a cara' con Ribera celebrado este miércoles.

"Hay una cosa que no aclararon y es si van a pactar o no con la ultraderecha, con el Vox europeo. Y os digo una cosa, lo sabéis muy bien aquí en Valencia, si no aclararon que iban a decir no a un pacto con la ultraderecha es que tienen claro que lo van a hacer", ha alertado.

En la misma línea ha vuelto a cargar contra el acto organizado por Vox en Madrid el pasado fin de semana en el que participaron líderes internacionales como el presidente de Argentina, Javier Milei y que califica como "cumbre de la internacional ultraderechista".

Sánchez replica, sobre los postulados expuestos allí, que "la aberración" es defender un proyecto que interesa solo "al privilegio de una minoría" y que se esconde detrás de la "falsa bandera de la libertad". "Es lo que hace la ultraderecha y sus aliados de la derecha", ha añadido.

Además, el líder de los socialistas ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos acudan a votar el próximo 9 de junio y ha lanzado otro mensaje de alerta ante nuevos recortes si gana la derecha: "Hace 10 años, Europa se tambaleó como consecuencia de las tijeras de los hombres de negro. Imaginaos si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha", ha indicado en referencia al artilugio que Milei popularizó en su campaña como símbolo de recorte del Estado.

"Por eso pido el voto y la confianza y pido el apoyo al Partido Socialista para que el 9 de junio lo que no retroceda sea Europa, sino esa coalición reaccionaria de Feijóo y de Abascal, de la ultraderecha y de la derecha" ha señalado, a pesar de que la campaña todavía no había empezado oficialmente y por tanto no se puede pedir el voto a los ciudadanos.

De su lado, Ribera ha desplegado un mensaje de defensa de las conquistas sociales logradas en Europa y ha hecho un llamamiento a protegerlo ante las políticas de la derecha y la ultraderecha que a su juicio pretenden acabar con este modelo.

"Asociamos siempre Europa con algo positivo, con algo bueno, porque lo es. Pero no os confundáis, no lo damos por hecho. Europa está en una situación en la que hay quien quiere instalarse desde dentro, hacer reventar nuestro modelo" ha remarcado.

El PSOE ha elegido "Más Europa" como lema de campaña y siguiendo esa línea, Ribera ha instado a los votantes a elegir entre un continente "más verde, con más derechos, más sanidad, más investigación y más empleo" o por el contrario la opción de "menos Europa, menos respeto y menos libertades".