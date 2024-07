Unicaja apuesta por captar nuevos clientes que hasta ahora no cobraran su nómina o pensión a través de esta entidad. Ha mejorado su oferta y ahora ha puesto en marcha una nueva promoción para bonificar la domiciliación de nómina o pensión. Para ello, ha lanzado una campaña para no clientes o para aquellos que, siendo usuarios de este banco, no hayan tenido estas retribuciones domiciliadas en los últimos 12 meses. En concreto, la entidad ofrece hasta 400 euros netos por nóminas o pensiones por importe mínimo de 2.000 euros, con un requisito de permanencia de dos años.

Asimismo, la campaña contempla también un incentivo de 150 euros netos por haberes de entre 800 y 1.999 euros. Esta promoción está disponible en oficinas y limitada a las primeras 2.255 adhesiones. Y para aquellos clientes que contraten o tengan contratada una tarjeta de crédito, se establece la devolución de las compras realizadas durante el primer año por un montante total de 120 euros, esto es, un 5 por ciento de cashback, con un máximo de 10 euros al mes.

Además, esta campaña es compatible con la oferta actual de la entidad que incluye un cheque de 30 euros canjeable en Amazon por la contratación de nuevas pólizas de seguros del ramo no vida de Caser, máximo de un bono por cada una de ellas, con una póliza neta anual igual o superior a 300 euros.

Unicaja da hasta 400 euros por domiciliar la nómina o la pensión

Las ventajas

La promoción también permite al cliente disfrutar de las ventajas del Plan Cero Particulares sin cumplir los requisitos durante seis meses, en los que podrá adquirir la vinculación requerida para continuar beneficiándose del mismo.

Precisamente, cumpliendo las condiciones del Plan Cero, los clientes no tendrán que hacer frente ni a comisiones de mantenimiento de cuenta ni de tarjeta ni de transferencias online e inmediatas, como apunta Unicaja.

También se beneficiarán de forma gratuita del Plan Uni Seguro, que permite fraccionar el pago de los seguros; de bizum y de la banca digital, disponiendo, asimismo, de más de 14.000 cajeros para la retirada sin comisiones de efectivo a débito.