De la Hoz: "Los mejores ecologistas son los agricultores"

El candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, afirmó hoy en Palencia que el crecimiento sostenible o la lucha contra el cambio climático "ni pueden, ni deben impedir el desarrollo rural". En ese sentido, remarcó que "los más y mejores ecologistas son los agricultores y ganaderos de la Comunidad". Por eso, pidió "dejar ideologías a un lado" para no seguir perjudicando al sector primario.

El popular tildó de "provocación" que el Partido Socialista haya optado por designar como cabeza de lista "a la persona que más ha atacado al medio rural" y a quien "no ha movido un dedo" por defender a los habitantes de los pueblos de Castilla y León. "La ministra de Transición Ecológica y candidata en estas elecciones, Teresa Ribera, ataca a los agricultores y ganaderos, a los remolacheros y el sector vitivinícola. Tampoco ha tomado medidas contra la despoblación", remarcó De la Hoz durante un encuentro en Paredes de Nava con emprendedores, alcaldes, concejales y afiliados de la zona de Tierra de Campos para hablar de experiencias "reales y de éxito" en la comarca.

El candidato del PP insistió en que es momento de que la Unión Europea "asuma como propios" los discursos del Partido Popular de España y afronte "una estrategia única y consensuada contra la despoblación porque es un problema que requiere de una política seria, rigurosa y con financiación suficiente para llevarla a cabo".

El también portavoz popular en las Cortes aseguró que el PP está llevando a cabo una campaña electoral "en la que no se esconde" mientras que el PSOE "trata de desviar la atención para no hablar de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez o de la polémica Ley de Amnistía". "Nosotros estamos a otra cosa", remarcó. "Nosotros no queremos distraer la atención sino hablar de lo verdaderamente importante. Queremos hacer ver a España que la sociedad de Castilla y León y de Palencia está cansada de tanta mentira, demagogia y tanto fango. Queremos expresar la necesidad de una España fuerte al margen las ideologías radicales", concluyó De la Hoz.

Ángeles Armisén

Por su parte, la presidenta del PP en Palencia, Ángeles Armisén, recordó que hoy, 28 de mayo, se cumple un año de las últimas elecciones municipales celebradas en Castilla y León y ese tiempo, dijo, "ha sido suficiente para demostrar que no da igual no ir a votar". "Quienes votaron al PP han comprobado un impulso real al desarrollo rural y un apoyo al sector primario".

La también presidenta de la Diputación de Palencia aseguró que ese, "siempre ha sido el principal objetivo del Partido Popular en Castilla y León, en España y en Europa". Por eso, y como "mejor manera de alzar una voz fuerte", pidió aglutinar el voto en torno al PP. "Hablamos de apoyar a los ganaderos frente al lobo, de apostar por el principio de solidaridad respecto al reparto del agua e impulsar el desarrollo de nuestros municipios". Armisén destacó además, que votar al PP el próximo 9 de junio es apostar por la cultura y la industrialización del medio rural. "No da igual y, por eso, hay que apoyar al Partido Popular", finalizó la presidenta provincial.