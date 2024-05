El PP arremete contra Sánchez y el PSOE le afea sus pactos

El quinto día de la campaña de las elecciones europeas en Castilla y León dejó un cruce de acusaciones en clave nacional entre los líderes de los principales partidos en la Comunidad. Desde el PP, Alfonso Fernández Mañueco y Raúl de la Hoz dispararon contra Pedro Sánchez por los retrasos en infraestructuras, su «incompetencia» en la gestión de los fondos europeos, o sus «ataques» a sectores «estratégicos» para la Comunidad. En el PSOE, Luis Tudanca hizo lo propio con la «hipocresía» de los populares por «pactar con quien haga falta», y les acusó de querer una Europa «insolidaria». León, Ponferrada, Soria y Zamora fueron las plazas elegidas ayer por las caravanas de ambas formaciones para hacer parada y arengar a los suyos de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio. Un día más, Fernández Mañueco y De la Hoz fueron los más activos con dos actos cada uno en provincias diferentes dentro esas caravanas independientes que ambos encabezan.

«Pedro Sánchez, coge la puerta, amigo, y vete». Este es el mensaje que el presidente del PP regional y de la Junta pidió a la ciudadanía que exprese el 9 de junio cuando se abran las urnas. «Todo lo que no sea votar al Partido Popular es darle un balón de oxígeno a Sánchez, en estos momentos», continuó durante sus actos en Zamora y Soria, donde se mostró convencido de que los populares ganarán las elecciones europeas pero apeló a la «movilización» de todos porque «no hay nada ganado». «Me comprometo a liderar esa victoria y ese mayor número posible de votos con vuestro esfuerzo», significó Fernández Mañueco, que recordó a los suyos que «no es suficiente ganar en vuestro pueblo». «No me vale con eso. Se trata de conseguir el mayor número posible de votos en cada pueblo para sacar el mayor número posible de votos en la comarca, en la provincia y en la comunidad autónoma».

El dirigente popular quiso comprometer el trabajo de los próximos parlamentarios europeos del PP para flexibilizar la burocracia de Bruselas y lograr la «igualdad» para la gente del campo, a la vez que apostó por lograr que las exigencias sanitarias y de calidad sean las mismas para los productos importados que para los del viejo continente.

LuisTudanca interviene durante un acto de campaña celebrado ayer en Ponferrada. - Foto: César Sánchez ICAL

«Hipócritas»

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, utilizó este quinto día de campaña para hacer parada y fonda en Ponferrada (León), con un doble acto en el que tachó de «hipócritas» a los dirigentes del PP, tras su alianza con Vox, y advirtió de que «van a pactar con quien haga falta». Acompañado del exalcalde del municipio, Olegario Ramón, y de otros dirigentes socialistas, Tudanca volvió a alertar de que en las elecciones europeas los ciudadanos se juegan «un retroceso de sus derechos» si el PP pacta con la «extrema derecha». Frente a esto, el líder autonómico arengó a los presentes a lograr una «movilización masiva» el próximo 9 de junio «para que haya una Europa de mayoría progresista que siga siendo un faro de esperanza en el mundo» y así tener «un país mejor, una Europa mejor y un mundo mejor». Por último lamentó que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo «ha recocido que, si por él fuera, no habría fondos europeos», por lo que el socialista vaticinó que lo que quiere el PP es «una Europa que no sea solidaria y que no se endeude con 750.000 millones para ayudar a superar la mayor crisis sanitaria pero también económica y social de la historia»?, según informa Ical.

Por último, el candidato número 12 de la lista del PP, Raúl de la Hoz aseguró que los populares «hablan mirando a los ojos a los ciudadanos» en una campaña en la que el PSOE «está a generar polémicas para no hablar de lo importante». Durante sus actos aseguró que el crecimiento sostenible o la lucha contra el cambio climático «ni pueden, ni deben impedir el desarrollo rural». En ese sentido, remarcó que «los más y mejores ecologistas son los agricultores y ganaderos de la Comunidad». Por eso, pidió «dejar ideologías a un lado» para no seguir perjudicando al sector primario de Castilla y León.