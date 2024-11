Iberdrola pone en valor las iniciativas de convivencia ambiental

Iberdrola ha reconocido las mejores iniciativas para la convivencia de las energías renovables con la naturaleza, el medio ambiente y las personas en la segunda edición de sus premios 'Convive', en un acto celebrado en Paredes de Nava (Palencia), que ha contado con la presencia de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En su discurso ante un aforo de más de 300 personas, Galán señaló el compromiso de la energética por "mejorar la vida de las personas y hacerlo en armonía con el medio ambiente" y enmarcó en ello la iniciativa de estos premios.

Asimismo, destacó las bondades que las renovables para el entorno rural. "Hoy reconocemos apuestas valientes para la transición energética. Abogamos por impulsar la industria, el empleo y el futuro para crear una sociedad más justa, fraternal y sostenible", dijo, apuntando el "espíritu de servicio de guía" de Iberdrola.

Además, puso en valor la "seña de identidad" de Iberdrola con Castilla y León desde sus inicios, hace más de 120 años, donde el grupo ha realizado inversiones en su apuesta por las renovables en solar, eólica y agua.

En esta segunda edición los premiados en sus distintas categorías fueron: Los ayuntamientos de Paredes de Nava La Serna (Entidades locales y participación ciudadana); la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) y Ocean Ecostructures (Soluciones Innovadoras e Investigación); el Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid (Premio Especial de Biodiversidad); Prensa Ibérica ( Comunicación y Concienciación); Tecinsa (Emprendimiento Social y Empresarial; y Patricia Rebollo, pastora en la planta fotovoltaica Oriol en Extremadura (Jóvenes).

Castilla y León, "sinónimo" de renovables

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que la comunidad autónoma es "sinónimo" de energías renovables y puso en valor su "apuesta firme" por las energías limpias.

No obstante, advirtió de la necesidad de que el Gobierno de España facilite mejoras en la infraestructura de la red eléctrica y "dé seguridad al sector" para que los más de 15.000 millones de inversión en renovables en la región no se vean "truncados si no se está a la altura de las expectativas y se genera incertidumbre".

En este sentido, subrayó su intención de "poner alfombra roja a todos aquellos que quieran venir a invertir, crear riqueza, actividad económica y empleo en Castilla y León".

Al acto asistieron, además de Galán y Fernández Mañueco; el alcalde de Paredes de Nava, Luis Antonio Calderón; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, entre otras autoridades.

Un jurado independiente formado por Carlos Mataix, director del Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano (itdUPM); María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA); José Carlos Díez, director de la Cátedra Renovables Responsables de la Universidad de Alcalá; Víctor Viñuales, director ejecutivo de la Fundación de Ecología y Desarrollo (Ecodes); Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad; Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y Juan José Álvarez, secretario de Asaja, ha sido el encargado de elegir a los premiados.

El programa Convive de Iberdrola nació con el fin de facilitar la aceleración del desarrollo de energías limpias en España, mejorando su contribución a los territorios, la sociedad, la biodiversidad y el mundo rural.

Con esta iniciativa se persiguen los objetivos de impulsar la mejora continua y las mejores prácticas disponibles en la integración de las renovables, las redes eléctricas y el almacenamiento energético en el entorno, y por otro, contribuir de forma positiva al desarrollo local y la conservación de la biodiversidad a través de la colaboración y establecimiento de alianzas.