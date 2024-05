El Bombazo mete a Miranda de lleno en su fiesta

San Juan del Monte está en marcha. Nada puede parar la alegría en Miranda, donde las cuadrillas han tomado el protagonismo y entrado en los días grandes de las fiestas, tras un Bombazo que ha resonado con fuerza en cada rincón de la ciudad. La plaza de España se ha llenado, había pocas dudas, aunque el sol ganó la batalla en ese instante a la lluvia y pese a las malas previsiones no hubo temores: había que estar en el epicentro. El bombo salió con normalidad, tras el susto de la mañana, porque en el infantil la resurrección se demoró. El de los adultos se ha cumplico como se esperaba y los bombistas de las cuadrillas no tuvieron que esperar al protagonista de la tarde

La Orden del Bombo portó al símbolo de esta primera jornada hasta la balconada del Ayuntamiento, donde miles de sanjuaneros esperaban el estruendo de un instrumento tan simple como importante para la ciudad. Los sanjuaneros han tomado el protagonismo en un Bombazo largo, en el que parecía que no había prisa por salir del balcón. Tanto Esther Rodríguez, de la Tajada, como Rodrigo Fernández, del Komando Patxarana, han golpeado con fuerza y han dado alas a una plaza entregada. Tras el momento más emotivo para los representantes, los blusas comenzaron a repartirse por una ciudad, cuando ha empezado a llover con fuerza, pero la emoción de los sanjuaneros ha quedado más que patente todavía en el edificio municipal.

«He tenido muchos nervios y ahora hay que disfrutar todos», afirmaba Fernández, quien disfrutaba con la sensación de que «ahora queda mucho». La protagonista femenina admitía que «he tenido unos nervios que no me han pasado nunca jamás y era una sensación en el estómago increíble y parecía que estábamos en una nube». Hay mucha gente que tiene la espinita de presentarse y Rodríguez afirmaba que «esto es una cosa única y animo a todo el mundo para que cumpla un sueño, como lo hemos hecho nosotros». También hizo lo mismo Fernández a los hombres para que se presenten, porque suele haber menos candidatos que en el caso de las mujeres, pero más allá de este punto dio importancia al tiempo, porque «no ha llovido y mejor, pero mojarse en esta fiesta es algo normal y no importa».