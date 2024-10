Cree en ti para no depender de nadie

Este es un hecho que desde la psicología comprobamos constantemente: las personas que no crean en sí mismas dependerán en gran medida de las personas que las rodeen. Y, cuidado, la dependencia más difícil de superar y que más nos esclaviza es la dependencia emocional.

¿De qué depende que creas en ti?

Alguien puede tener una buena formación, un buen trabajo, un buen salario, una buena casa… y, sin embargo, ser una persona que carece de autonomía y de libertad.

En sentido contrario, una persona con menos recursos y con peores circunstancias, pero que cree en sí misma, puede alcanzar mejores niveles de bienestar emocional, de independencia y de felicidad.

No es un tema en el que intervenga la suerte o el destino; la raíz es mucho más profunda: los individuos que no creen en sí mismos no lleva el timón de su vida, ni son dueños de sus emociones.

¿Qué nivel de confianza tienes en ti mismo?

Las siguientes preguntas nos pueden resultar útiles:

• Si no crees en ti lo suficiente, ¿dependes más de los que te rodean?

• ¿A veces has sentido que acatabas lo que decían personas peores que tú; personas que en algún momento te han fallado?

• ¿Qué cosas empezarás a pasar por alto y a qué cosas les darás ahora la máxima prioridad?

• ¿Cuál será tu estrategia a partir de ahora?

• ¿Cómo superarás los momentos de inseguridad y de falta de confianza?

• ¿Qué cosas nuevas harás para creer más en ti y no depender de las personas que te rodean?

Recuerda que Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste (Anónimo).

Si no crees en ti, las circunstancias te podrán asfixiar.

Muchas personas están convencidas de que el factor que determina la felicidad o la infelicidad en su vida son las circunstancias que las rodean.

Pero esta creencia, a pesar de estar muy extendida, es falsa. De hecho, en el ámbito de la Psicología, numerosas investigaciones demuestran que solo un 10 por ciento de nuestra felicidad se debe a factores externos. Hay gente que aparentemente lo tiene todo, y a pesar de ello acude a terapia, porque no se siente feliz.

Las investigaciones de la doctora Sonja Lyubomirsky, con cientos y cientos de personas felices, confirman que se puede estar pletórico a pesar de las circunstancias en que estemos inmersos.

Nuevamente, un principio clave de la felicidad radicará en creer en nosotros, en sentirnos bien con lo que hacemos y con lo que somos. Creer en nosotros hará que consigamos el equilibrio y el bienestar emocional que buscamos. Ese equilibro que nos permitirá encontrar lo mejor de nuestra vida y que nos proporcionará los recursos y las habilidades que necesitamos para superar circunstancias adversas.

Resulta curioso cómo nos cuesta a los psicólogos hacer llegar este mensaje; cómo hay tanta gente que se resiste a asumir que la causa principal de nuestra felicidad o infelicidad está en nosotros, no en nuestras circunstancias.

¿Cómo podemos profundizar en nuestro autoconocimiento?

Las siguientes preguntas nos pueden resultar de gran ayuda, si las contestamos con sinceridad.

• ¿Alguna vez has sentido que determinadas circunstancias te han asfixiado?

• Hoy, repasando hechos que has vivido, ¿te das cuenta de que algunas circunstancias que en su momento juzgaste como negativas, sin embargo, a la larga han resultado positivas en tu vida?

• ¿Hay en la actualidad algunas circunstancias que te preocupan, que te apresan o condicionan?

• Con la experiencia que tienes ahora, ¿qué puedes hacer para creer más en ti y no depender de las circunstancias que te rodean?

Cuando no te sientas feliz, entre otras reflexiones, recuerda lo que nos decía Immanuel Kant: La felicidad no brota de la razón, sino de la imaginación.