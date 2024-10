Las infraestructuras centrarán la reunión de Mañueco y Sánchez

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abordará «materias propias de ámbito sectorial e infraestructuras» de la Comunidad en su reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el próximo 22 de noviembre, según aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que aseguró que al Ejecutivo de Castilla y León le parece «bien» la fecha elegida por Sánchez y que lo importante es «el contenido».

Respecto al mismo, Carriedo concedió que los cuatro temas que planteará Castilla y León para que se traten en la Conferencia de Presidentes, como es la financiación autonómica, la falta de profesionales sanitarios, la vivienda o la migración ilegal, también aparecerán en la reunión bilateral entre Sánchez y Mañueco porque «son temas que importan mucho», pero también señaló que «hay dos aspectos propios» de Castilla y León que centrarán el encuentro.

En primer lugar, se refirió a los temas sectoriales que Mañueco llevará tras sus encuentros con «organizaciones de distinta naturaleza» para recoger las peticiones agrarias o del ámbito de la automoción, dado que son temas que «afectan a Castilla y León y puede que a otras, pero no a todas».

Por otro lado, Mañueco también llevará cuestiones «exclusivas» de Castilla y León como «infraestructuras específicas de la Comunidad», que según Carriedo, «no son oportunas en una Conferencia de Presidentes» pero sí en una reunión de carácter bilateral como la que mantendrán Mañueco y Sánchez el próximo 22 de noviembre.

Respeto a Ayuso.

Además, el portavoz de la Junta reiteró el «respeto» que el Gobierno autonómico mantiene a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la cita con Pedro Sánchez porque «el comportamiento del presidente del Gobierno con la presidenta de Madrid no sea el adecuado».

No obstante, Carriedo defendió que Mañueco sí acuda a la reunión porque supone «una buena oportunidad» para «hablar de Castilla y León» en materias que «si no ponemos nosotros encima de la mesa, no van a poner otros». «Ya haremos balance el día y los meses después sobre si esta reunión ha sido útil y si lo que vamos a poner encima de la mesa se cumple», apuntó el portavoz de la Junta, que señaló asimismo que «siempre que nos convoca el presidente, ahí estamos para defender los intereses de Castilla y León».