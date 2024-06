Blinken critica los cambios exigidos por Hamás para la tregua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha lamentado este miércoles que las nuevas demandas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego conllevan que la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza "continuará".

La milicia palestina respondió el martes a la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense, Joe Biden, a finales de mayo, si bien ha sugerido ciertos cambios en el acuerdo que sugieren que, de nuevo, no habrá entendimiento entre las partes.

"Seguiremos presionando de forma urgente para intentar cerrar este acuerdo", ha manifestado Blinken en rueda de prensa desde la capital de Qatar, Doha, donde ha insistido en que la diferencia de posturas entre Hamás e Israel, según recoge la cadena estadounidense de noticias CNN.

"Creo que esas brechas se pueden salvar, lo que no significa que se vayan a salvar", ha matizado Blinken, que a pesar de todo parece mostrarse poco optimista sobre la posibilidad de que esta propuesta de alto el fuego termine aplicándose.

Así las cosas, el máximo representante de la diplomacia estadounidense ha puesto en duda que Hamás esté "actuando de buena fe" al proponer una serie de nuevas demandas que "van más allá de las posiciones que habían adoptado al principio" de las negociaciones.

"Se llega a un punto en el que si una de las partes continúa cambiando sus demandas, incluso haciendo nuevas demandas e insistiendo en cambiar las cosas que previamente había aceptado, te tienes que preguntar si están actuando de buena fe o no", ha dicho. Adeás, Blinken ha advertido al grupo palestino Hamás que "no puede, ni se le permitirá" decidir el futuro de la región de Oriente Medio ni de su población, después de afirmar que la organización ha planteado "numerosos cambios" a la propuesta de tregua presentada por Estados Unidos, algunos "no viables".

Finalmente, Blinken ha incidido en la necesidad de que se ponga fin al "regateo" entre las partes y "comience un alto el fuego"; a la par que ha deslizado que Washington presentará nuevas propuestas en los próximos días de cara a asegurar la gobernanza de la Franja de Gaza una vez termine la guerra.

El plan presentado por Biden está dividido en tres fases, en las cuales la primera plantea el intercambio de rehenes por presos y un alto el fuego a corto plazo; en la segunda se prevé un "cese permanente de las hostilidades" y la retirada total de las fuerzas militares israelíes de Gaza; mientras que la última fase incluye un plan de reconstrucción de Gaza de varios años de duración.

Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel lanzó a continuación una cruenta operación militar en la Franja de Gaza centrada en las estructuras de la milicia palestina pero que se cobra ya la vida de más de 37.000 personas.