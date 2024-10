"Me gustaría que un personaje asiático pudiera ser un abogado"

De origen coreano, Alberto Jo Lee es el actor asiático, nacido en España, más conocido. Lo avalan sus papeles en películas como Tapas, Xtreme o Tres caminos. En Sociedad negra, un thriller negro que habla de los peligros de las triadas chinas, encarna al protagonista, un buscavidas que se enamora perdidamente de la novia de un jefe de la mafia.

¿Ha sido un caramelo el protagonizar este filme? Porque en el cine español raramente hay papeles para actores de origen asiático.

Yo creo que Sociedad negra es la película española con mayor participación de actores asiáticos. En el caso de mi personaje, Liang, es un chaval de Santa Coloma que vino de China cuando era pequeño, habla catalán y castellano y sus amigos son de aquí. Pero me agrada que la representación asiática no está estereotipada.

Su personaje es el de un perdedor pero, al mismo tiempo, un hombre capaz de arriesgar todo por amor. ¿Qué apartado le agradó más?

Yo vengo de un barrio humilde de Barcelona, donde mi padre montó una escuela de Taekwondo, la primera de España, en 1976, y, muchas veces, hablando con mis amigos, soñaba con estudiar una carrera, ser actor, pero también con salir del barrio. Coincido con el personaje de Liang porque estaba enfadado con el mundo porque no encontraba su sitio. Este joven ha nacido en el lugar equivocado y toda su vida está buscando su serenidad y equilibrio, la práctica de las artes marciales le tranquiliza y es vital para él. Su amigo Pardales es fundamental en su vida y se enamora de los pies a la cabeza y arriesga todo por un amor.

¿Qué le impresionó más de este filme sobre triadas chinas? A mí, lo reconozco, su opacidad y crueldad.

La película adapta una obra homónima del escritor Andreu Martín y está basada en informes policiales donde se habla de la forma de operar de las mafias y de esa crueldad, no solo de la china sino de las que hay en cualquier país. Como en muchas otras ocasiones, la realidad supera la ficción.

Sé que le han hecho esta pregunta infinidad de veces, pero usted es el actor asiático español más conocido. ¿Le cuesta mucho que le llamen para papeles donde tiene que imitar acentos como el chino, como ocurre en esta producción?

Llevo más de 20 años en la interpretación y he participado en más de 40 trabajos, entre películas y series, estoy muy orgulloso de ello porque creo que en España nos faltan referentes de personas que, como yo, son de origen asiático pero además, en mi caso, catalán y español. Respecto a los acentos, me he especializado en todos los asiáticos: chino, japonés, coreano, filipino, vietnamita… Pero, a día de hoy, encuentro racista que se utilice el acento como chiste. La mejor manera de respetar es conocer. Me gustaría que llegara un momento en que los personajes asiáticos en el cine español no fueran el alivio cómico de una producción. Que pudieran interpretar papeles de un abogado o un médico. El cine puede dar un gran paso en este tema.