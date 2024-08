Adiós a la etiqueta de 'consumo responsable'

El Ministerio de Sanidad no ha quitado el ojo todavía de la ampliación de la ley antitabaco y ya ha puesto el foco en su siguiente objetivo: frenar el consumo de alcohol. Para ello presentó el pasado martes en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley cuyo contenido se ha ido desgranando.

El objetivo de la cartera que dirige Mónica García es prevenir el consumo de alcohol y sus efectos en los menores de edad, por eso, pretende prohibir la publicidad de las bebidas 0,0 en un radio de 200 metros de lugares frecuentados por este colectivo; así como desterrar definitivamente el término consumo responsable de la publicidad de bebidas alcohólicas.

El fin de este reclamo supone una de las grandes novedades. «El consumo moderado o responsable se acabó. No hay ninguna evidencia de que el consumo moderado tenga beneficios para nada», apostillan desde Sanidad. Así, se quiere «desterrar la idea, en mucha ocasiones representada por algún líder de opinión financiado por la industria, de que el consumo moderado de alcohol es beneficioso para la salud. Esto es una falacia no soportada por ningún tipo de evidencia científica. Legislativamente no podemos avalar el uso de conceptos que empujan en ese camino», añaden.

Además, el Gobierno aspira a eliminar el mobiliario patrocinado por marcas de cerveza y otras bebidas espirituosas de los establecimientos cercanos a estos espacios destinados a menores. Por tanto, el Ministerio de Sanidad ha extendido a la modalidad sin alcohol de bebidas tradicionalmente conocidas por ser espirituosas la eliminación de la publicidad en vía pública a excepción de más allá de 200 metros lineales de centros de educación, centros sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil.

Este 0,0 washing en el ámbito publicitario, como lo denominan fuentes del departamento de García, se debe a que la publicidad de estas bebidas supone «una promoción» de la misma marca que está vendiendo la bebida alcohólica. «Nos encontramos con marcas cuya versión sin alcohol es difícilmente encontrable para su consumo, pero es fácilmente encontrable para su publicidad», agregan.

Apoyo de la Fad

Desde Fad Juventud indicaron que apoyan el texto de anteproyecto de ley de Alcohol y Menores y valoraron su «enfoque educativo y no punitivo», que coincide con el planteamiento de la Fundación, basado en la prevención. La entidad explicó en este sentido que el desarrollo de una norma específica que aborde el consumo de alcohol y menores es una necesidad urgente que, desde hace años, «reclamamos las entidades que trabajamos en el ámbito de las drogodependencias». Además, subrayó que el anteproyecto apela a la responsabilidad de diversos sectores y, para ellos, se trata de un problema complejo que requiere de cooperación colectiva.