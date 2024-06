Apunto de cumplirse un año desde que Sentir Aranda provocó un terremoto en la política local al irrumpir como la fuerza más votada, Antonio Linaje hace balance de su primer año en la alcaldía. Ha sido un ejercicio de "muchísimos retos", de aprendizaje y de emprender reformas de calado. También de lucha por infraestructuras clave, como el tren Directo, que confía en que se reabra por el bien de la competitividad del tejido industrial ribereño.

¿Cómo define este primer año?

Ha sido un año de muchísimos retos, de enfocarnos en hacer reformas de carácter estructural que son las que muchas veces impiden que el Ayuntamiento se mueva de forma ágil. También ha sido un año de conocernos entre el propio equipo de gobierno, con el que hay una relación excelente, de analizar las deficiencias en las concejalías y de ver el juego político que realiza la oposición. Nosotros no somos políticos profesionales. Hemos venido a gestionar y estamos intentando hacer ciertas reformas. Hemos conocido cómo es la política entre los partidos mayoritarios y cuáles son las reglas informales que se producen. Así que tenemos que lidiar con la gestión y con el juego político.

¿Esperaba una oposición tan anclada en el 'no' en algunos temas?

No. Sabía que lo íbamos a tener difícil estando en minoría, pero cuando defendimos aquel gobierno de unidad municipal lo hacíamos de forma sincera. Creemos que todos los concejales que quieren aportar deben y pueden sumarse al proyecto. No me esperaba un 'no por el no' tan fuerte y extremo en algunas posturas, que parece ser que en el mandato anterior estaban consensuadas pero ahora mismo cuando lo intenta sacar adelante este equipo hay una situación de bloqueo. Uno de los ejemplos ha sido la fórmula de aprobación de la plantilla. Llevaba 12 años haciéndose de la misma forma. Y, de repente, nos encontramos con que el PP indica que no es la correcta. Si no es la fórmula adecuada este año tampoco lo hubiese sido los anteriores. Los grandes partidos se oponen por cuestiones partidistas, para que haya retrasos.

¿Hasta qué punto la política ha lastrado el avance de asuntos locales?

De forma importante. Cuando se desean hacer reformas estructurales, como una RPT más ajustada a la realidad del Ayuntamiento, retén de bomberos, contratación de trabajadores sociales... se requiere de la mayoría del pleno y estas grandes reformas están pausadas o retrasadas.

Del Presupuesto tenemos que ejecutar sí o sí el puerto seco, el estudio para ampliar el polígono Prado Marina y la reforma de las calles"

Con la perspectiva de este año, ¿qué habría hecho de forma distinta?

Hubiese dado mucha más agilidad a la negociación del Presupuesto. En septiembre ofrecimos a los grupos un anteproyecto para que realizasen aportaciones y solo Vox lo hizo. Sabiendo ahora que el resto no iba a aportar, que su estrategia era hacerlo con enmiendas, hubiese presentado el proyecto mucho antes y no habríamos perdido estos meses.

Queda medio año para ejecutar el Presupuesto. ¿Qué diría que tiene que salir sí o sí?

En primer lugar, todas las inversiones vinculadas con los fondos europeos. Lo que no puede pasar es que perdamos dinero de esas ayudas. A partir de ahí, tiene que salir el puerto seco, que es imprescindible. Tiene que hacerse el estudio sobre la ampliación del polígono Prado Marina y tenemos que empezar con pequeñas reformas en las calles. Otra cuestión importante son las riberas de los ríos, que en el equipo de gobierno vemos como algo esencial.

¿Se veía presentando una cuestión de confianza?

Sí, sí. Si no se hizo fue por la estrategia que jugaron ambos partidos en aquella comisión de Hacienda para retrasar el proceso. Finalmente, me alegro de que se llegase a un acuerdo con el PSOE, que valoro positivamente. También hago autocrítica, porque podría haberse desbloqueado mucho antes o podríamos haber presentado el proyecto antes y también la cuestión de confianza. No se pudo hacer por los tiempos.

¿Sigue tendiendo la mano al PSOE?

Por supuesto que sí. En las últimas semanas ha habido un cambio de actitud que nos ha permitido a ambos llegar a ciertos entendimientos. Tras ese acuerdo para aprobar el Presupuesto hay una voluntad de entenderse por ambas partes y a nosotros nos gustaría que todos aquellos concejales que lo deseen puedan aportar desde la oposición si así lo consideran pero sería mejor desde el gobierno. No se ha agotado el tiempo para que el PSOE pueda entrar en el gobierno, seguiremos con la mano tendida toda la legislatura.

Uno de los temas que la oposición ha bloqueado son las liberaciones. ¿Confía en que al menos una salga adelante en los próximos meses?

Sí, es a lo que nos comprometimos. El acuerdo con el PSOE iba vinculado a que tras las elecciones europeas nos sentemos a hablar, entre otras cuestiones, sobre las liberaciones. Confío en llegar a un acuerdo porque sigo pensando que son imprescindibles. El día tiene 24 horas y no es posible que los concejales trabajen 16 horas, 8 en su trabajo y 8 en el Ayuntamiento. Otros años los concejales dedicaban sus ratos libres a las concejalías. Pero cuando se desean hacer reformas de carácter estructural esto es imposible. No decimos que todos los concejales se liberen, pero sí algunos.

Sabía que lo íbamos a tener difícil estando en minoría, pero no me esperaba un 'no por el no' tan fuerte en posturas que en el mandato anterior estaban consensuadas"

¿Cómo se explica que a estas alturas Aranda continúe sin tener dedicaciones exclusivas?

Considero que no se ha hecho antes porque los dos grandes partidos entendían que iba a tener un desgaste electoral importante. Yo quiero ser transparente y explicar a la ciudadanía de forma clara que no es posible trabajar 16 horas. Luego los ciudadanos juzgarán este trabajo en las urnas. Al menos creo que tenemos que tener una oportunidad.

Y eso que al final del mandato anterior hubo negociaciones y todos dijeron que estaban de acuerdo...

Es algo que no me explico. Todos dijeron que era necesario. Al parecer no las aprobaron en ese momento para que fuese la siguiente corporación la que lo hiciera, lo cual tiene sentido, que sea al principio de legislatura cuando se vote. Pero, claro, en ese impasse pasaron del sí al no.

En materia de infraestructuras, el tren es una de las grandes reivindicaciones. Usted ha dicho en diversas ocasiones que nos va el futuro en ello. ¿Mantiene el optimismo?

Creo que se va a abrir sí o sí, igual que la A-11 se va a construir. ¿Cuándo? Me gustaría que fuese lo antes posible. Cada día que el Directo permanece cerrado hacia Madrid es un día en el que perdemos competitividad y oportunidades que dejamos pasar. Creo que la política ferroviaria de España en algún momento va a cambiar porque es insostenible solo apostar por trenes de alta velocidad dedicados al turismo en lugar de apostar por un ferrocarril enfocado en la industria y el transporte de personas que acuden a sus trabajos.

El ferrocarril es un servicio público y tiene que servir para vertebrar el territorio. Por eso creo que el Directo va a abrirse. Desde el Ayuntamiento estamos presionando en todas las líneas posibles: tanto al Ministerio de Transportes, en conversaciones con Adif, con el sector empresarial (Asemar) y también con la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y otras asociaciones y administraciones. Por todos los frentes intentamos que quienes tienen que tomar la decisión se den cuenta de que es totalmente necesario. Un pilar fundamental es la sociedad civil. Necesitamos su apoyo, que se movilicen porque muchas administraciones se mueven de forma más rápida cuando hay una verdadera presión social. Por eso animo a todos a acudir el 15 de junio a Madrid. El Ayuntamiento va a fletar un autobús gratuito.

¿Ve voluntad política en Madrid? Las declaraciones del ministro Puente fueron un hachazo...

Creo que el ministro está muy confundido y tiene una visión errónea de lo que deben ser los servicios públicos. Ve únicamente el ferrocarril en términos económicos, sigue con la tendencia errada que se ha llevado en España durante tantísimos años. Ahora mismo no hay esa voluntad política, pero estoy seguro de que vamos a ser capaces de convencer al ministro y si no es a este al siguiente de tomar la decisión. Las comunicaciones son un derecho que ha de garantizarse a toda la población. Además, se da la circunstancia de que somos una zona con un crecimiento económico importante, con atracción de empleo, industria... a pesar de no tener ferrocarril. Esto nos lastra muchísimo. Si se abre mañana, mañana mismo lo utilizarían las empresas. Y no sólo para sus mercancías, sino que es imprescindible para atraer y fijar talento.

Ha sido un año de muchísimos retos, de enfocarnos en reformas de tipo estructural y de analizar todas las deficiencias"

¿Tiene fecha para ver a Puente?

No. Hemos insistido en numerosas ocasiones al gabinete del ministro. Siempre nos dicen que la reunión va a celebrarse pero que tiene la agenda ocupada y que no pueden garantizar una fecha. No creo que sea tan difícil dar una fecha cuando se trata de cuestiones importantes.

Con la plaza de toros ya están los informes que requerían los tribunales. ¿Y a partir de ahora qué?

Ahora estamos estudiando qué implican estos informes, puesto que el siguiente paso es cuantificar económicamente cuál es su resultado. Creo que la postura que defienden todas las partes involucradas y los ciudadanos es que la plaza se abra y que todos podamos disfrutar de ella para festejos taurinos y no taurinos. Hay que hacerlo con las máximas garantías legales, sobre todo teniendo en cuenta que hay un informe que habla de deficiencias en materia de seguridad. No puede abrirse hasta que eso esté subsanado.

Tenemos que cuantificar qué implica todo esto y tratar de llegar a un acuerdo entre todas las partes dialogando. Aquí la postura que mantenemos es el diálogo con el empresario y con la plataforma. Ver qué reformas debería hacer el empresario para que el coso pueda abrirse o un posible acuerdo si él no desea hacerlas, pero la plaza tendrá que ser del Ayuntamiento.

¿En qué punto se halla la RPT?

Se han dado pasos importantes y se ha tratado de ajustar a las necesidades de 2024 y del futuro. Está en una fase avanzada y espero que antes de final de año podamos ver un resultado positivo.

¿Tienen pensado aumentar el apoyo a Sonorama Ribera?

Queremos optar por una fórmula jurídica distinta. En lugar de un contrato de patrocinio, creemos que es necesario firmar un convenio de colaboración, que oficialice todas las responsabilidades y contraprestaciones que ofrece Sonorama. Por ejemplo, que regule cuestiones como qué pasa con el Picón, una propiedad municipal que se les ofrece para realizar el festival. A cambio, se han comprometido a realizar unas inversiones potentes que puedan ser disfrutadas por parte de los ciudadanos el resto del año. Este compromiso ahora quedará plasmado por escrito. Creo que es mejor para todos y da más seguridad jurídica. Agradecemos que estén dispuestos a invertir en espacios públicos.

De aquí a un año, ¿cómo espera que cambie Aranda?

Deberíamos ver el centro cívico en un estado notable de avance de obras para acoger la futura universidad. Deberíamos ver pasos muy importantes o incluso la construcción del puerto seco. Siguiendo con el compromiso que hay por parte de Adif de invertir en la línea desde Aranda hasta Burgos, deberíamos ver cómo el flujo de trenes de mercancías se triplica. También un proyecto de desarrollo de Prado Marina, la calendarización de las obras de la ronda interna o una reconversión de las riberas de los ríos. Y me gustaría ver una RPT aprobada.