Redondo abre la puerta al PSCyL: "A disposición del partido"

La ministra Redondo sobre la posibilidad de presentarse como candidata a la secretaría general de Castilla y León: "Estoy a disposición de mi partido" SALAMANCA, 13 (EUROPA PRESS) La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, ha asegurado estar "a disposición del partido" como lo ha estado "siempre" en el caso de que le pidiera presentar su candidatura a la Secretaría General del PSCyL. Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas, durante su visita al Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales. "Yo estoy a disposición de mi partido. Siempre lo he estado y es lógico que lo siga estando", ha añadido. Redondo, que fue teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid entre 2015 y 2023, ha explicado que "admira profundamente" lo que hacen sus compañeros en Castilla y León, ya que la política autonómica es, a su juicio, una política "muy cercana" a los ciudadanos. "También he pasado por la política municipal y esa sí que es una política con mayúsculas porque los ciudadanos te exigen cada día cuando sales a la calle; te dan la enhorabuena o te tiran de las orejas, esa es una prueba de fuego diaria la que yo tuve la oportunidad y la inmensa suerte de vivir durante ocho años en Valladolid", ha zanjado. En cuanto a su momento político actual, Ana Redondo ha reconocido estar, ahora mismo, "comprometida y trabajando 24 horas al día en este Ministerio que me parece que es el gran Ministerio, porque la gran política de Estado es la política de Igualdad"