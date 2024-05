El juego es un RPG desarrollado y publicado por Digital Eclipse para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Un remake en 3D del clásico juego de rol de 1981, un antes y un después en el género, con la mismo gameplay desafiante del original pero un apartado gráfico completamente nuevo, así como distintas mejoras en la calidad de vida. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord destaca por los nuevos gráficos y animaciones realizados con el motor Unreal Engine, diferentes opciones para adaptar la jugabilidad al gusto del jugador, un bestiario in-game con información sobre los enemigos y consejos estratégicos para enfrentarnos a ellos.