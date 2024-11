1) Vox presentó en el Congreso una iniciativa para impedir que «okupas e inmigrantes ilegales» puedan inscribirse en el padrón municipal y Vox Burgos intentó que la Policía Local persiguiera el «empadronamiento ilegal».

María Jesús González, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social

«No es cierto que existan empadronamientos ilegales y basta con buscar información en la web del Ayuntamiento, donde se explica perfectamente. Es obligatorio para cualquier ciudadano que quiera constar como miembro de una sociedad y acceder a sus recursos estar empadronado en el lugar en el que vive. Si hablamos de situaciones irregulares, en el padrón hay muchas y de toda la ciudadanía: vivir en la ciudad y estar empadronado en el pueblo; vivir con los padres y empadronarse con los abuelos para acceder a un colegio determinado; jóvenes que no modifican el padrón cuando se van a trabajar a otro lugar... Si queremos actualizar los padrones y que sean registros verídicos habrá que supervisar todas las irregularidades administrativas que ciertamente no suponen un grave prejuicio para nadie y sí nos beneficia a todos saber cuántos ciudadanos hay en cada momento viviendo en una población de cara a situaciones como una catástrofe natural en la que poder articular de manera adecuada recursos suficientes».

2) Los líderes de Vox sostienen desde siempre que los inmigrantes sin su situación regularizada reciben las ayudas sociales «que no alcanzan a millones de españoles en dificultades», como dijo su líder en la red social X, y a las que denominan «paguitas».

María Jesús González, presidenta del Colegio de Trabajo Social

«Para el acceso a cualquier tipo de ayuda en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma se exigen una serie de requisitos que tienen que ver con la capacidad económica la unidad familiar y un tiempo mínimo de residencia, y en muchos casos van de la mano de proyectos individualizados de intervención para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas. Para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, es necesario cumplir un año de residencia legal en España. El acceso a los recursos no depende de la nacionalidad o el color de la piel sino de requisitos relacionados con la necesidad y la falta de recursos. Desde el Colegio de Trabajo Social invitamos a la población a que, ante cualquier duda y para estar bien informada, se acceda a fuentes fiables como las webs del Ayuntamiento de Burgos o de la Seguridad Social».

3) «Los españoles de a pie ya están sufriendo en sus barrios las 'bondades' del multiculturalismo: apuñalamientos, machetazos, así como un mayor número de ataques violentos y agresiones sexuales». Extracto del texto de la proposición que presentó el grupo municipal Vox Burgos en el Pleno de septiembre del Ayuntamiento.

Jesús Nogales, Comisario de la Policía Nacional

«No tenemos la sensación ni subjetiva ni objetiva de que la inmigración en Burgos haya incrementado la delincuencia y no se han producido episodios de apuñalamientos ni machetazos ni un mayor número de ataques violentos o agresiones sexuales. Estas últimas, en general, tienen su origen en las culturas más o menos machistas en la que han crecido los agresores y no en su origen étnico o racial».

4) Vox propone en el Congreso «retirar subvenciones a los menas que han delinquido».

Nuria de Prado, fiscal de Menores de Burgos

«Los menores no acompañados que tenemos en Burgos no causan problemas. En los últimos tres años habremos tenido tres en la Fiscalía como menores infractores».

5) «Las mayores tasas de paro vienen por parte de los inmigrantes. Si vienen a trabajar y pagar las pensiones... ¿Por qué están desempleados y les siguen importando?» Leído en la cuenta de X de Vox Burgos.

ACCEM, ONG experta en migraciones

La tasa de paro de la población extranjera en España es similar al de las personas españolas, incluso en algunos momentos y localidades, es menor. Diferentes informes y datos oficiales demuestran que es una afirmación que no representa la realidad. Si se desea más información de calidad: https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Integraciondelapoblacion.pdf.

6) «Burgos y España sufren una terrible crisis demográfica que pretenden subsanar con una importación masiva de inmigrantes. Nos jugamos nuestro futuro como nación». Cuenta de X de Vox Burgos.

ACCEM, ONG experta en migraciones

La actual emergencia humanitaria no responde a la «importación» de personas migrantes, de nuevo hablando de ellas como si fueran mercancía, deshumanizando a estas personas y obviando las razones que hacen que se tengan que jugar la vida en peligrosísimas rutas migratorias, como la canaria, que ha sido calificada como la más mortífera del mundo. Nadie se juega la vida si tiene unas condiciones de vida digna. Las personas que llegan a nuestro país lo hacen huyendo de conflictos armados, guerras, inestabilidad política y social, autocracias o persecución por diferentes motivos, como opinión política, género u orientación sexual, entre otras. No es, por tanto, una cuestión de «importar» personas migrantes a regiones o localidades con decrecimiento demográfico, sino de asegurar unas condiciones de vida digna y una seguridad para estas personas.

7) «Exigimos el cierre de centros de menores no acompañados, la expulsión de inmigrantes 'delictivos' y el cierre de 'mezquitas fundamentalistas' para la salvación de nuestra cultura occidental, la prosperidad, la concordia y la paz civil». Cuenta de X de Vox Burgos.

Juan Ibeas, sociólogo. Universidad de Burgos

«¿De qué civilización hablan? Los principios de la civilización y por ende, de nuestras sociedades, son el humanismo, la libertad, la igualdad, el respeto a la diversidad cultural, la convivencia, en definitiva la cultura democrática y los Derechos Humanos. Quienes defienden planteamientos excluyentes y xenófobos frente a las personas inmigrantes están fuera de nuestro marco de convivencia y merecen nuestro rechazo y constituyen una amenaza para nuestra sociedad, máxime si lo hacen desde nuestras instituciones».

8) Vox Burgos acusó recientemente a Accem, Atalaya Intercultural y a Burgos Acoge de «promover y fomentar la inmigración ilegal y el efecto llamada».

Burgos Acoge, ONG experta en migraciones

«La atención de todas las personas que se encuentran en situación de necesidad no solo es un deber humanitario, sino legal. En ocasiones la atención a personas en situación administrativa irregular resulta de derivaciones de los propios servicios públicos como Ayuntamiento, sanidad, policía, etc... Hay actos ilegales, no existen las personas ilegales. Ninguna de estas tres entidades comete delitos ni los ampara, al contrario: trabajan para regularizar las situaciones y aportar estabilidad a la convivencia comunitaria. Colaboran con los servicios locales y no atienden a nadie que no lo haga la institución municipal».

9) Vox ha acusado a PP y PSOE de «fomentar la invasión migratoria con sus políticas buenistas».

Burgos Acoge, ONG experta en migraciones

«No existe una invasión migratoria. Las personas vienen a Burgos porque quieren mejorar su vida y porque aquí se las necesita, hay coincidencia de intereses. Su presencia facilita la vida de toda la sociedad, esto es un hecho. Las migraciones son un fenómeno imparable: o somos receptores de migración o hacemos las maletas, no hay otra opción. Necesitamos políticas inteligentes, realistas y sensatas. Burgos no ha sido invadido por nadie, ni se prevé invasión alguna».

10) Uno de los blancos recurrentes de los dardos verbales de Vox son los menores no acompañados, cuyas siglas, mena, utilizadas desde siempre en los entornos técnicos de los servicios sociales, han devenido en una palabra estigmatizante. Estas niñas y niños son cuidados en centros específicos de la Junta en Burgos. Y de ellos dice también este partido que cobran «paguitas».

Consejería de Familia, Junta de Castilla y León

«Ningún menor tiene asignadas prestaciones económicas, cubriéndose por los centros en los que se encuentran acogidos los gastos generados por las actividades autorizadas que realizan, sean educativas, formativas o de ocio. A todos los menores en acogimiento residencial, en función de su edad, se les asignan pequeñas cantidades semanales para sus gastos, similar a las propinas que las familias dan a sus hijos y que forma parte del proceso educativo, aprendiendo a gestionar sus recursos y capacidades. Y en ningún caso hay distinciones entre los menores tutelados en atención a su origen o nacionalidad».