El Grupo Ureta Tizona visita este domingo al Grupo Alega Cantabria a partir de las 12:30 horas. Un duelo en el que no estará David Mangas, entrenador del conjunto local hasta el jueves y que fue destituido tras solo lograr tres victorias en 11 jornadas. "Han cambiado de entrenador, es un tópico que los jugadores querrán demostrar, pero eso no está en nuestra mano. Posiblemente cambiarán algún aspecto táctico, pero imagino que no demasiado. Debemos centrarnos en nosotros. Me sabe muy mal que hayan despedido a un compañero, a veces se tiene muy posca paciencia, pero así es el mundo profesional. Le mando mucho ánimo", ha adelantado Salva Camps, técnico del Tizona, en la previa a un duelo en el que, pese a ello, "hay que preparase para encontrarnos al mejor Cantabria del año".

El pasado miércoles, en la victoria ante el Cartagena, ya se ausentaron Simeunovic, Totte Alonso y Mo Soluade. Solo este último está entrenando y su técnico espera que llegue a tiempo y que nadie más se lesione: "Esperemos no tener más incidentes y no perder a ningún jugador más por el camino. A ver si somos capaces de ir recuperando poco a poco. Estamos entrenando muy condicionados porque hay muchos jugadores tocados, enfermos porque nos ha cogido un virus. Esa es mi preocupación. Hoy Mo ha hecho una pequeña parte del entrenamiento y alguno más ha entrenado con fiebre. Hay que agradecer ese esfuerzo porque sin ellos no hubiéramos podido entrenar. No sé cómo va a evolucionar esto", ha expresado el preparador catalán, que descarta a Totte Alonso de cara al domingo por su lesión en la rodilla.

Respecto a la racha del equipo de cuatro victorias seguidas, Salva Camps ha confesado que "ganar partido siempre relaja" y que "te da un punto de confianza". Por ello, ha señalado que" lo que tenemos que hacer es estar encima para mantener esta dinámica. La confianza se gana subiendo escalera a escalera pero se pierde en ascensor. Se gana muy lento y se pierde muy rápido. Tenemos que tenerlo presente y estar preparados para que, cuando perdamos, tengamos la cabeza fría. Que la victoria o la derrota no nos condicione.