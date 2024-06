Camila Cabello se reinventa en 'C'XOXO'

Con evidentes influencias de artistas como Charlie XCX y Rosalía, Camila Cabello presenta su cuarto disco de estudio 'C'XOXO', un material en el que habla sobre la sensualidad, la última etapa de sus veintes y relaciones amorosas.

Cabello, quien ha estado en el ojo público desde los 15 años tras haber sido descubierta en el programa 'The X Factor', muestra en este álbum una versión totalmente reinventada de ella misma más abierta y libre, y sobretodo totalmente distanciada de su último disco 'Familia' (2022), en el que se adentró a ritmos latinos y al español.

Su nuevo material -totalmente en inglés- lleva al público por géneros como hyperpop, afrobeat, R&B y hip-hop, retomando ritmos exitosos en el pasado y comparte créditos con artistas como Drake, JT y Yung Mami, Lil Nas X y Playboi Carti.

En temas como 'I Luv It', el primer sencillo del álbum, la cantante marcó la estética que definiría esta nueva etapa que la muestra con el pelo rubio platinado, y que rememora la moda de los 2000 con maquillajes saturados y ropa deportiva.

El video de la canción hace referencia a la velocidad, los automóviles y las armas y muestra una inspiración evidente al álbum 'Motomami' de Rosalía, específicamente a videos de canciones como 'Saoko', en donde los vehículos tomaban protagonismo en la pantalla.

El disco de la española fue descrito por Cabello como "la mejor música pop que había escuchado" en una entrevista con un medio estadounidense y probablemente dicha inspiración también surgió durante el trabajo en 'C'XOXO', en el cual la joven colaboró con El Guincho, productor y coautor de 'El mal querer' de Rosalía.

Los temas hyperpop del disco también recuerdan a Charlie XCX, quien actualmente ha revolucionado las redes sociales con su álbum 'Brat', debido al intenso uso del Auto-Tune y las vibrantes voces aniñadas en canciones como 'I Luv It', 'He Knows' o 'Dreamgirls'.

En temas como 'Twenty Somethings' Cabello canta "cuando se trata de nosotros no sé qué carajos estoy haciendo" y más adelante dice: "puedo hacer lo que yo quiera", en una especie de reflexión sobre la adultez.

Junto a Drake, Cabello explora el fracaso de una relación en 'Uuugly' con apenas unos coros, y se adapta al estilo del canadiense autor de 'Hotline Bling' en 'Hot Uptown', con el que el polémico rapero regresa al dancehall.

Mientras que en 'Dreamgirls' la cantante que ha vivido expuesta a las cámaras desde su adolescencia manda un mensaje a las niñas: "Esto es para las niñas que están aprendiendo a ser mujeres (...) Nosotros somos las que hacemos girar el mundo y si no lo sabían, ahora lo saben".

Si bien Cabello había tratado temas sexuales en otros temas, especialmente en su álbum 'Romance', en 'C'XOXO', la cantante se expresa libremente de manera más explícita: '¿Acaso ella se moja así para ti?", pregunta en 'June Bloom'.

El disco estará disponible en las plataformas a primera hora del 28 de junio, ese mismo día tendrá una aparición en el festival Tinderbox de Dinamarca y el 29 de junio actuará en el festival de Glastonbury en el Reino Unido.