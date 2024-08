Guía para un ‘terraceo’ saludable: ¿qué me pido?

Con el verano y con la llegada del buen tiempo es la hora de las terrazas, del vermú, y de disfrutar de nuestras vacaciones. Pero no siempre optamos por las opciones más saludables a la hora de pedir una bebida o de tomar una tapa. ¿Cómo disfrutar de un terraceo de forma saludable?¡Pues es posible y aquí te contamos cómo!

Para ello nos echa una mano Rosa Albadalejo, que es doctora en Nutrición y metabolismo, así como dietista-nutricionista, y docente del Máster Universitario Nutrición y Salud de VIU, en una entrevista con Europa Press Infosalus, quien quiere dejar claro, en primera instancia, que el terraceo "es un extra" dentro de nuestra vida saludable, es decir, que el grosor de todas las recomendaciones saludables las tenemos que llevar todos los días del año, "pero por pasarnos un día no pasa nada", sino que el terraceo o tomar el vermú debe entrar dentro de la normalidad y no de la obsesión. "Es muy importante hoy en día a nivel psicológico. Por un día, si el resto nos cuidamos, no pasa nada", añade.

Si nos ceñimos al tema de las bebidas, afirma esta experta que lo que, por supuesto, está claro, es que la opción más saludable de todas es el agua si tenemos que pedir algo en un bar. Ahora bien, pocas serán las veces que preferimos beber agua si estamos de vermú.

Así, la también secretaria de la junta de gobierno del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña realiza un ránking de las bebidas más saludables que podemos pedir si vamos de vermú este verano:

1. El agua.

2. El agua con gas, el agua con limón; hay muchas terrazas donde ya saborizan las aguas, por ejemplo, con menta, porque la demanda es cada vez mayor.

3. El café o las infusiones con hielo.

4. Cada vez hay más en el mercado aguas saborizadas sin azúcares añadidos, hay marcas concretas que las tienen en cafeterías, son bebidas con gas.

5. Otras variantes serían la kombucha, aunque advierte de que hay que saber elegir porque son bebidas de té fermentado, que sí pueden ser saludables, siempre y cuando no se les añadan azúcares simples, porque si no sería un refresco más.

6. La cerveza 0,0.

¿Qué es mejor, una copa de vino o una cerveza?

Si nos basamos en la cantidad de alcohol, si partimos de los 100 mililitros, dice Albadalejo que la cerveza tiene menos alcohol que el vino. Ahora bien, en la vida real, en un bar, cuando nos dan a elegir entre una copa de vino o una de cerveza mantiene que realmente, al final, nos da lo mismo una opción que otra y tiene una explicación: "Entre una copa de vino y una caña al final daría igual porque el vino tiene más alcohol, pero lleva menos cantidad de vino la copa; y en cuanto a la cerveza, la bebida tiene menos alcohol, pero la copa tiene más cantidad de bebida, de cerveza; por lo que al final da igual cuál escojas de las dos".

Aquí Rosa Albadalejo llama la atención sobre una 'costumbre' bastante extendida de consumir a diario vino, advirtiendo que "tiene alcohol", "por lo que no hay recomendación saludable de consumirlo diariamente".

Cuidado con los zumos y con los refrescos

A su vez, alerta de los refrescos light, bebidas que no tienen azúcar, pero sí mucha cafeína o bien aditivos, cuyo consumo reiterado y habitual no estarían aconsejados. Igualmente rechaza el consumo de refrescos, "todos ellos con azúcares y aditivos añadidos", resaltando el caso, por ejemplo, de los refrescos con cola, con un alto contenido también en cafeína.

"La bebida de cola sin cafeína y sin azúcar tampoco es aconsejable aunque nos vendan lo contrario. La razón es la cantidad de edulcorante que llevan, que también es muy elevada; el gran problema son esos aditivos que se le añaden. En las 'light' siguen estando los aditivos (saborizantes, aromatizantes, conservantes, etc) aparte de los edulcorantes que se le añaden para que tengan el sabor dulce. Depende de la edad el consumo de azúcar diario recomendado, pero no hay que olvidar que en muchas ocasiones lo cubrimos sólo con esa bebida", advierte esta dietista-nutricionista.

Por otro lado, le preguntamos por los zumos naturales o por los embotellados, que igualmente desaconseja para tomar de 'terraceo', ni tampoco para el consumo habitual: "Los zumos embotellados los están mejorando, algunos no tienen azúcares añadidos, pero sí tienen una cantidad de azúcar importante. Con el zumo natural pasa igual: tienen mucha azúcar. Pero es que, además, se disuelve la fibra al hacerse el zumo, que es la parte más saludable, y dejamos al final en el zumo el agua con azúcar. No sería una opción para un consumo habitual".

Tentempiés más saludables

Ahora bien, ¿y si queremos comer?¿Qué tapa o ración nos podemos pedir? Señala esta doctora en Nutrición y metabolismo que son opciones saludables las aceitunas, los encurtidos en general, después las tapas de pan con aceite tomate y jamón son perfectas igualmente, pero además podemos ir de tapeo sin problema porque tenemos los champiñones al ajillo, la sepia plancha, los mejillones al vapor, las almejas, pequeñas raciones de tortilla de patata. Eso sí, sí advierte sobre el consumo de rabas, de croquetas, o de 'nuggets'; "todo lo que lleva extra de frito no debemos consumir habitualmente".

"Nos ponemos una copa de vino, o un vermú, unas aceitunas y encurtidos, perfecto. Si queremos ir más de tapeo no hay excusa para no tener una ensalada delante, porque en todos los bares de tapeo las hay; y empezamos con almejas, mejillones al vapor, sepia plancha y panes con jamón, es una cena saludable y que podemos tomar sin problema", remarca esta especialista.

Comer fuera de casa en verano

Apuesta a su vez, si vamos a comer fuera de casa, por optar por platos con raciones que sean equilibradas, "no aquellas en las que puedan comer tres personas"; rechaza los platos que se sirven muchas veces bañados en aceite, indicando, por ejemplo, que una tapa de sepia plancha es perfecta, si bien hay sitios donde te la presentan bañada en aceite, y aquí ya no sería saludable.

"Si hago un primero de ensalada, o de verduras a la plancha o a la brasa; es una opción saludable. Esos primeros de verdura son fundamentales, como los gazpachos, salmorejos, o verduras en todas sus variedades, bien a la plancha o crudas, o las legumbres; pero si nos tomamos una fabada asturiana con su chorizo, y demás añadidos no estaría tan bien; sí a las legumbres pero sin extra de embutidos o de grasas; todo depende de lo que le pongamos", sostiene Rosa Albadalejo.

Una dieta sana se puede llevar en verano perfectamente en su opinión porque siempre en los bares nos dan opciones. Sólo tenemos que tener claro, según defiende, que si salimos a comer fuera lo idóneo es optar siempre por ese primero de verduras, por ejemplo, o de legumbres sin añadidos de embutido, así como opciones saludables de carne y de pescado, o incluso de marisco.