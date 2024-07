Fe en López-Pinto

El Burgos CFtiene fe en el talento de Javier López-Pinto. El extremo izquierdo catalán se está entrenando estos días a las órdenes de Jon Pérez Bolo a la espera de conocer cuál será su futuro. Tiene contrato hasta el próximo verano y seguirá ligado al club al menos un año más, pero existe la posibilidad de que salga en calidad de cedido. En ese caso, la dirección deportiva tiene decidido ampliar su vinculación, ya que se trata de un jugador de solo 23 años con mucho potencial.

López-Pinto fue una apuesta de la dirección deportiva en el verano de 2022 y, poco a poco, ha ido dando pasos en la dirección correcta. Durante su primer año, llegó a debutar de forma anecdótica en Segunda División con Julián Calero en el banquillo y estuvo en la dinámica del primer equipo, pero la mayoría de los partidos los disputó con el filial de Segunda RFEF. Alternó grandes actuaciones con otros duelos en los que pasó desapercibido.

Ya con Jon Pérez Bolo como entrenador, trató de hacerse un hueco en la primera plantilla después de una pretemporada 23/24 en la que dejó detalles de mucho nivel. Firmó un doblete en un amistoso contra el Alavés en Briviesca y se acabó ganando un sitio en los planes blanquinegros en Segunda División.

Sin embargo, tras apenas tener minutos en el primer tramo de la competición, el Burgos CF decidió buscarle una salida en forma de cesión y puso rumbo al Algeciras de Primera RFEF. El extremo catalán se hizo valer desde el primer día y se convirtió en un fijo para el entrenador. Acabó la temporada con cinco tantos en su casillero y dejando unas magníficas sensaciones en el conjunto gaditano.

Al ser preguntado por su futuro en Algeciras, López-Pinto no ocultó su buena adaptación al club y dejó en el aire su regreso: «Me he integrado bien aquí y sólo tengo palabras de agradecimiento para el club, los compañeros y la afición. He podido plasmar mi mejor fútbol, con partidos mejores y peores. La vida no sabes las vueltas que da. Tengo contrato con el Burgos y es el que tiene la potestad de si sigo o no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí, la verdad».

De momento, continúa entrenando con normalidad a las órdenes de Bolo y su cesión dependerá de cómo evolucione el mercado. Eso sí, la dirección deportiva tiene claro que le ampliará el contrato antes de salir a préstamo a otro club, ya que le ve como un jugador con potencial.

En otro orden de cosas, Edu Espiau se incorporó el martes a los entrenamientos tras disfrutar del permiso que le había dado el club tras su matrimonio. El delantero canario comienza una semana más tarde que el resto de sus compañeros, quienes ya van cogiendo ritmo de cara al primer amistoso de la pretemporada ante el Athletic Club este sábado en El Plantío.