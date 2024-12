Si bien es cierto que muchas mujeres tienen clara su decisión a futuro sobre tener hijos, a su vez, afirman la idea de retrasar la llegada de ese momento. Así pues, cuando la prioridad es conseguir la estabilidad y dedicación suficiente que necesita el cuidado del bebé, la decisión de tenerlo puede alargarse en el tiempo.

Sin embargo, en ocasiones, la fertilidad de la mujer no acompaña a los plazos en los que se plantea dar el paso. Es más, la tendencia general evidencia que existe un retraso en la edad promedio de las mujeres al convertirse en madres, no obstante, el curso de la fertilidad no es compatible con esta media, y es en este momento donde la ayuda de las mejores técnicas de reproducción asistida puede empujar en favor del proyecto de querer ser madre en el momento deseado.

Esto evidencia la importancia de seleccionar la clínica con más confianza, profesionalidad y avances en cuanto a reproducción asistida se refiere.

El proyecto de ser mamá y por qué IVI Burgos puede ayudarte - Foto: Toni Marín

En este aspecto, los resultados nacionales de IVI son un 25% mejores que la media de las clínicas de reproducción humana según reflejan los datos remitidos por todas las clínicas nacionales al registro nacional de actividad disponibles en la web de la Sociedad Española de Fertilidad, en cualquier tratamiento y a cualquier edad en gran parte debido a la enorme experiencia de nuestros profesionales y a la tecnología de nuestros laboratorios.

Posponer la maternidad: Impacto en la fertilidad

Posponer la decisión de ser mamá puede influir directamente en la capacidad de serlo, y, esto se debe a que la fertilidad no espera. Con el paso del tiempo, la reserva ovárica que indica la cantidad de óvulos y la calidad de estos disminuyen, lo que se traduce en una mayor dificultad para conseguir el embarazo.

El proyecto de ser mamá y por qué IVI Burgos puede ayudarte - Foto: Toni Marín

El proyecto de ser mamá y por qué IVI Burgos puede ayudarte - Foto: Toni Marín

En IVI saben que el momento vital para tener un bebé a veces no coincide con el reloj biológico. Por ello, gracias a técnicas innovadoras como la vitrificación de ovocitos en edades jóvenes hacen todo lo posible para que sus pacientes puedan planificar la maternidad sin renunciar a las posibilidades de éxito en el futuro.

"En los últimos años, es notable el aumento de mujeres y parejas que optan por la reproducción asistida como método para tener un hijo, principalmente a causa de infertilidad. Pero no podemos olvidarnos de las mujeres que optan por ser madres sin pareja o las parejas de mujeres, las cuales pueden formar una familia gracias a los avances de la medicina reproductiva", comenta el Dr. Guisasola, director de IVI Burgos.



Ventajas de elegir IVI Burgos

IVI Burgos pertenece al mayor grupo de Reproducción Asistida del mundo, IVIRMA, con más de 190 clínicas en 15 países, todas ellas en continua actividad investigadora y de transferencia de conocimiento entre sus doctores.

Más de 250.000 bebés nacidos gracias a los tratamientos de IVI desde 1990

En cualquier tipo de tratamiento, sin importar la edad, IVI logra entre un 20% y un 25% más de tasa de éxito que el resto de sus competidores (según últimos datos públicos de la SEF) en gran medida por la alta tecnología de los centros y la experiencia de los profesionales.

IVI lleva más de 30 años formando profesionales en el campo de la reproducción humana, innovando y ofreciendo tratamientos de Fecundación in Vitro (FIV), Ovodonación e Inseminación Artificial

A lo largo de los últimos años, más de 5.000 mujeres han elegido las clínicas IVI en la región de Castilla y León, 1748 en la clínica de IVI Burgos, algunas de ellas procedentes de provincias limítrofes e incluso residentes en otros países.

La personalización como base de sus tratamientos

En IVI, el equipo médico realiza una evaluación del historial clínico y un diagnóstico de cada paciente, asegurando que seleccionen el tratamiento que se amolde a sus necesidades, ofreciendo a cada paciente una atención personalizada.

Además, el especialista acompaña al paciente en todo el proceso para ser mamá, realizando la toma de la decisión final en conjunto. De esta manera se tienen en cuenta las opciones médicas más efectivas para ese caso en particular de la paciente. Se realiza un diagnóstico preciso teniendo en cuenta factores como la edad y las patologías que puedan dificultar el proceso.

Una alimentación equilibrada y hábitos saludables también son fundamentales para optimizar las posibilidades de concepción. A cada paciente se le adapta su tratamiento, con el acompañamiento de un equipo especializado y una Unidad de Apoyo Emocional, con especialistas de la psicología, para respaldar a los pacientes durante todo el proceso.

El proyecto de ser mamá y por qué IVI Burgos puede ayudarte - Foto: Toni Marín

Principales tratamientos

Inseminación Artificial (IA): Técnica que maximiza el potencial de la fecundación natural. En IVI, estas tasas son superiores a las de una relación sexual, siendo de 48,8% (con semen de la pareja) y 54,8% (con semen de donante), ambas tasas de embarazo acumuladas tras tres tratamientos de IA.

Fecundación in Vitro (FIV): Unión del óvulo y el espermatozoide en laboratorio. Las tasas de embarazo de un tratamiento de Fecundación in Vitro aumentan a medida que aumentan los intentos. En IVI, estas tasas son de 69,7% (embarazo acumulado por ciclo) y 94,1% (tasa de embarazo tras 3 intentos)

FIV Genetic (FIV + PGT – A): Mayor precisión en la selección de embriones viables para transferencia. Destacar que, en tratamientos con ovocitos propios IVI logra un 30% más de éxito en comparación con la media de sus competidores (según últimos datos públicos de SEF)

Ovodonación: Un 99% de éxito (acumulada a tres intentos) en mujeres que recurren a óvulos donados. Solución para mujeres con dificultad para concebir con sus propios óvulos

La importancia de un diagnóstico temprano

Un diagnóstico temprano y preciso es clave para elegir el tratamiento que mejor se adapte a la paciente, con el fin de maximizar las oportunidades de éxito. En IVI Burgos, se utilizan pruebas como la ecografía transvaginal, preferiblemente en 3D, y analítica hormonal que incluye la prueba de reserva ovárica (AMH) para personalizar cada tratamiento, buscando el mejor camino hacia la maternidad contando con apoyo psicológico personalizado cuando es preciso. En la clínica de IVI Burgos se estudia el semen del varón y cuenta con todos los recursos de las grandes clínicas de IVI, como IVI Madrid e IVI Bilbao, a través de consultas online tanto para control metabólico como inmunológico, así como de manera presencial intervenciones quirúrgicas por histeroscopia y por laparoscopia realizadas por especialistas punteros en el campo de la reproducción humana.

Pero, ¿cuándo hay que acudir a una clínica de reproducción asistida? Le preguntamos al experto: "Si después de 12 meses de intentos no se logra el embarazo, es momento de consultar un especialista. En mujeres mayores de 35 años o con problemas de salud que afecten a la fertilidad, se recomienda hacerlo tras 6 meses", explica el Dr. Guisasola.

Pack diagnóstico IVI Burgos

En IVI, se considera de vital importancia ofrecer un tratamiento personalizado y único con el fin de ayudar a los pacientes a conseguir el éxito reproductivo.

IVI Burgos es el primer paso hacia la realización del proyecto de formar una familia. El Pack Diagnóstico de IVI incluye consulta médica, exploración ginecológica con ecografía, prueba de reserva ovárica (AMH), seminograma y asesoramiento psicológico. Es el primer paso para conocer tu salud reproductiva y poder planificar tu camino hacia la maternidad. Te invitamos a pedir cita para realizarte el estudio que te ayudará a planificar tu camino hacia la maternidad.