Cuqui y un poco de todo

¡Pero qué bonita! Vamos a ver qué tiene la Tere», dice Encarna Sastre, «de Villariezo de toda la vida», mientras entra al nuevo local con Fuensanta y Yolanda y empieza a curiosear entre los productos de las estanterías. Acaban de dar las 11 de la mañana y no han querido dejar pasar ni un minuto desde la hora prevista de apertura para conocer La Tere Tienda, el nuevo establecimiento que desde ayer ofrece un poco de todo en la localidad del Alfoz de Burgos. «¿Tienes pan bimbo? Eso es lo que me hace falta a mí», pregunta mientras continúa observando el género. «Yo quiero pepinillos y huevos», añade otra vecina. «¡Uy, pero si hay chuches para los niños! ¡Y nos tienes hasta tortas! Me llevaré luego una», exclama la tercera.

La emoción y alegría era real entre la clientela y por supuesto entre la dueña, Teresa Hernández, «feliz» de poder por fin abrir las puertas de la única tienda de la localidad, decorada con globos para la ocasión y con las paredes en rosa, «porque me gusta el color y porque seguro que no hay muchas tiendas así». Lo afirma convencida, como también lo está de que le va a ir bien. «Conozco a todo el pueblo y la gente me conoce a mí, la mayoría de las señoras son madres de mis amigos», detalla la emprendedora, que dejó su trabajo en la capital por estrés y apostó por montar su tienda en el pueblo de su madre. «Es lo que quería, estoy muy contenta», dice.

Y es que siempre lo tuvo en mente, pero el proyecto de abrir el local arrancó en diciembre del año pasado, cuando ya llegó a un acuerdo son su dueño. «Desde entonces llevaba colgado el cartel de 'próxima apertura' en la puerta, que ya estaba hasta torcido y descolorido. A algunos se les ha hecho largo», cuenta entre risas Teresa, que no paró de atender a los consumidores desde primera hora, un poco nerviosa pero con una simpatía que sin duda hacía la compra más agradable y evidenciaba su experiencia de atención al público.

Detrás de estos meses de espera ha habido mucho trabajo, especialmente de Raúl Gómez, la pareja de Teresa Hernández, que con infinitas horas de esfuerzo ha convertido un local en obra en una tienda muy cuqui.

«Nos va a venir muy bien», comentan las mujeres en relación al nuevo establecimiento. No fueron, sin embargo, las primeras clientas. Se las adelantó Samuel, un niño que incluso antes de las 11 fue comisionado para comprar una chapata y se llevó de regalo una chuche.

«El único sitio del pueblo donde podíamos comprar algo era el pan en el bar», afirma Yolanda Vivancos, que recuerda que dos días por semana va a Villariezo el camión del pescado, también con la fruta, y otros dos el carnicero. «Solo nos faltaba la tienda y es una maravilla que hayan abierto. A Tere la conocemos de siempre y lo que podamos se lo compraremos a ella», comenta la mujer, que como el resto de clientes se llevó de regalo un minineceser. «Para que metáis el pintalabios o lo que queráis», les dice la dueña, que con mucha ironía da las gracias a las administraciones por las ayudas. «No me han dado nada, en todo caso, poner trabas», matiza.

Precios competitivos. Recién ordenados, en las estanterías de La Tere Tienda hay productos de limpieza, de higiene, legumbres, comida para mascotas, bebidas, embutido, encurtidos, galletas, chuches, helados, congelados, globos de agua o hasta pequeños regalos. «Que no les falte de nada», afirma entusiasmada la nueva tendera, quien cuenta que ha hecho una comparativa de sus precios con los de otros supermercados para que vean que no es más cara. «Si no son desorbitados, se lo cogeremos a Tere», comenta Encarna, contenta por el hecho de librarse del coche para comprar. «Antes, si ibas a hacer paella y no tenías arroz, había que ir a Arcos a por ello, ahora lo tenemos aquí», comenta la mujer». En este local pondrán comprar todos los días, de 10.30 a 14.30 y de 18 a 21 horas y los domingos de 11 a 15. Los lunes cierra por descanso.

La Tere Tienda está ubicada a orillas de la carretera de acceso al pueblo, muy cerca del bar y del Ayuntamiento y en un edificio dividido por la mitad y en el que tiene de vecina a una peluquería. «Tenemos de todo en el pueblo ya, tienda, peluquería y charla. No nos falta de nada», cuenta Fuensanta Cereceda, que ayer mercó, entre cosas, jabón para la lavadora. «Si lo tengo aquí, ¿para que voy a venir cargada con él desde Burgos?». Satisfecho también con este nuevo servicio en el pueblo se mostraba Juan José Martínez, su alcalde, que afirma que aunque tengan 718 personas censadas hay viviendo entre 1.000 y 1.100. «Estamos contentos, todo el mundo lo demandaba y desde que nos comentó la iniciativa hemos tratado de ayudarla».