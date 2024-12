El Silbö San Pablo sigue en lo alto de la clasificación de la Primera FEB después de 11 jornadas. Empata con el Fuenlabrada y con el Estudiantes y por delante tiene todavía tres duelos ligueros en 2024, el más próximo el que acogerá el Coliseum este domingo a las 19:00 horas ante el Amics Castelló. Por ello, acabar en lo alto "debe de ser un estímulo y no una presión", según el técnico azulón, Bruno Savignani. "Queremos ganar cada partido, queremos jugar mejor cada día. Ser primeros a final del año debe ser la consecuencia. Si hacemos el trabajo durante la semana y entramos en cada partido con la mentalidad justa seremos mejores. Eso nos hará ganar y estar arriba", ha añadido el preparador brasileño, que sabe que para ganar el próximo duelo deben "frenar el ritmo frenético" de su rival.

"Desde el principio de temporada demostraron que es un rival peligroso, más que nada por el ritmo de juego. Tienen el ritmo más alto de la liga y juegan los que más posesiones. Tenemos que estar preparados. Debemos controlar el ritmo y cuidar más del balón. Hay que estar atentos en defensa durante los primeros segundos de cada ataque porque lo aprovechan rápido. Ganaron aquí al Tizona aunque estuvieron perdiendo de mucho en algún momento, pero al jugar a tanto ritmo eso ya no importa tanto. Hay que estar atentos durante los 40 minutos independientemente de cómo vaya el partido", ha añadido Savignani, que no podrá contar con Álex Barrera y ha confirmado que Marcos Bella ocupará la vacante en la convocatoria.

Además, Savignani ha afirmado que cuenta con Joe Cremo de no haber entrenado el jueves. "Sufrió un golpe fuerte enel hombro ante el Valladolid. Le molestaba y me pidió continuar en la segunda parte, pero no estaba al cien por cien, no estaba cómodo en la pista. El jueves no entrenó por precaución, tiene un poco de molestia pero no es nada grave. No tiene una lesión, pero la zona está inflamada por el golpe. Va a estar", ha confirmado.