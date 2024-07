Exigen aseos y mejor acceso a los huertos de Fuentecillas

Las huellas de la fuerte tormenta que cayó el 26 de junio sobre la capital todavía son visibles en los huertos urbanos o de ocio de Fuentecillas, en la calle Francisco Salinas 70. El agua anegó la zona y arrastró la tierra e inundó el invernadero causando desperfectos en herramientas y otros utensilios, así como también provocó enormes socavones y deformaciones en el terreno de la entrada principal.

Precisamente, la mejora del acceso a esta instalación ha sido una de las reclamaciones que Huerteco, la asociación que tiene adjudicada su gestión, lleva reclamando desde la inauguración hace año y medio. La entrada es muy empinada y, además, se abrió una zanja para la traída del agua que nunca se cerró. Y es que estas instalaciones cuentan con 63 parcelas de 50 metros cuadrados cada una para uso público y 8 bancales para personas con discapacidad o movilidad reducida que se pueden cultivar pero también hay otra zona de unos 1.000 metros que se cedió a la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas para un proyecto comunitario y social, en colaboración con Huerteco, y al que acuden personas con discapacidad para participar en los talleres de agricultura terapéutica.

También demandan la instalación de una caseta que incluya vestuarios, baños y taquillas para los usuarios, tal y como contemplaba el pliego de gestión y que nunca se ha instalado. Se sacó a licitación y quedó desierta y desde entonces no se ha vuelto a intentar, de modo que los usuarios tienen que venir cambiados de casa y no pueden lavarse las manos. Huerteco ha instalado un aseo químico, que financia cada mes a su costa por lo menos para que los usuarios y los trabajadores no tengan que salir del recinto e ir a un bar. También hace falta algún punto de luz, especialmente en el invernadero, para conectar un calefactor en invierno para calentarse cuando se imparten los talleres. «Va a llegar otro invierno y vamos a estar en la misma situación. No hay ni un espacio para cambiarse.Tienes que venir cambiado de casa e irte a casa a cambiarte, indicó Diego Martín, presidente de Huerteco.

Son varias las cartas que ha remitido al área de Mayores del Ayuntamiento, del que dependen los huertos, pero no han obtenido respuesta. «Hemos dado de margen un año y medio para que cumplan lo que estaba recogido en los pliegos del concurso para la gestión. No es tan complicado y la iniciativa es muy buena».

Una demanda vecinal. El Ayuntamiento construyó los huertos de ocio en el antiguo campo de fútbol a petición de la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas tras el éxito de los ubicados en el Soto de Don Ponce. Sin embargo, no ha tenido tanta aceptación. De las 63 parcelas para mayores solo están ocupadas 20. Cuando se hizo la convocatoria se presentaron 33 solicitudes pero una decena de peticionarios renunciaron por el camino.

El proyecto vecinal, ubicado en otros 1.000 metros de terreno, sigue adelante. Al parecer el principal problema está en la mala calidad del terreno, lo que ha obligado a echar materia orgánica.