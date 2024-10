«Especulador inmobiliario» y «progre» fueron las palabras que dedicaron al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, los portavoces parlamentarios de PSOE y Vox. «Títeres de Madrid» fue la respuesta que ambos recibieron en la antesala de la primera gran prueba de fuego del Gobierno en solitario de Fernández Mañueco. Si del 'cara a cara' de este martes del presidente con Luis Tudanca y Juan García-Gallardo en el Pleno de las Cortes hubiera que destilar lo que hoy ocurrirá durante la votación del techo de gasto, del alambique emanaría un 'no' que echaría al traste el primer intento del Gobierno regional por sacar adelante el proyecto de presupuestos para 2025. Y fueron varias las veces que el presidente de la Junta puso sobre la mesa las cuentas del próximo año para defender su validación en la cámara.

En una sesión marcada por el emotivo homenaje y recuerdo a Javier Carrera Noriega, el procurador de Vox fallecido hace unos días, Alfonso Fernández Mañueco tuvo que bregar con las acusaciones desde PSOE y Vox contra su gestión. Del lado socialista, con un asunto claro como es la vivienda. Desde Vox, con uno más etéreo sobre sí el presidente de la Junta es o no «un progre», en una nueva versión de las preguntas que viene realizando García-Gallardo desde que no ocupa uno de los asientos azules del Parlamento. Ambas respuestas tuvieron un denominador común:Pedro Sánchez.

Luis Tudanca, que sigue sin descifrar que botón apretarán hoy sus 28 procuradores en la votación del techo de gasto, acusó al presidente de la Junta de «incumplir» sus competencias al no elaborar un Plan de Vivienda autonómico.

«¿Dónde están las 184.000 viviendas que prometió Sánchez y que nadie ha visto todavía?», le replicó Fernández Mañueco, que defendió su «compromiso» con las políticas de vivienda y tiró de libreta para recordar algunas medidas puestas en marcha bajo su mandato como el aumento del 25% del parque público; el acuerdo con las diputaciones para ejecutar 1.000 en el mundo rural, los avales a jóvenes o la reducción de impuestos. «El presupuesto del año 2025 incluye un incremento de un 44% en la política de vivienda, 244 millones en un año para el 2025», continuó el presidente, apretando al socialista para que apoye hoy el techo de gasto. «Nosotros nos centramos en las políticas de vivienda, y a usted le dejo que intente sobrevivir en el partido de los líos».

«Usted es el mayor especulador inmobiliario de Castilla y León», le había afeado antes Tudanca, que le recordó que las políticas de vivienda son competencia de la Junta y no del Estado: «No solo no ha luchado por más competencias, sino que ha renunciado a ejercerlas». El líder socialista reutilizó algunas de sus propuestas tumbadas en las Cortes y volvió a exigir un parque público de 5.000 viviendas en dos años, limitar los precios, y blindar las viviendas sociales para no especular.

«Están obsesionados»

En el turno de García-Gallardo, el portavoz de Vox volvió a cuestionar al presidente por su programa político para intentar marcar brecha ideológica con sus exsocios y acusó a Fernández Mañueco de ser un «progre». «Cuando uno habla como un progre, actúa como un progre, y legisla como un progre, tiene muchas posibilidades de ser un progre». Una vez más, García-Gallardo quiso arrogarse la titularidad del votante de derechas y culpó al presidente de «estafar» a sus electores practicando «políticas para tener el aplauso de la izquierda».

«El aplauso más fuerte que ha dado el PSOE ha sido cuando ustedes se fueron del Gobierno», replicó Fernández Mañueco, que insistió en que García-Gallardo y Vox se «equivocan de adversario». «Ya se han olvidado de Sánchez y de las personas de Castilla y León», resumió el presidente, que lamentó que en Vox estén «obsesionados» en sus críticas al PP. Volvió a recordar también que fue Vox quien se fue de la Junta:«Son sólo unos títeres en manos de sus jefes de Madrid».