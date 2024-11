Los residentes en la zona sur de Burgos han trasladado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento los problemas de inundaciones de garajes, locales y negocios que sufren cada vez que llueve de forma intensa. De hecho, en los últimos cuatro años se han producido hasta en tres ocasiones, el 28 de mayo de 2021 y el 26 de junio y 31 de agosto de 2024.

La Sociedad Aguas de Burgos ya se ha puesto manos a la obra y ha realizado un levantamiento topográfico para comprobar el estado de la red de saneamiento que ha concluido que hay una veintena de puntos en los que sería susceptible actuar para su mejora, según se puso de manifiesto en la reunión de la Junta del Distrito a la que acudieron el gerente de la Sociedad, Antonio Pastrana, y la directora técnica, Mirian Fernández. Sin embargo, se ha pedido a los vecinos que trasladen a Aguas puntos o lugares en los ellos hayan comprobado que se producen las inundaciones para incorporarlos a la documentación.

El concejal presidente de la Sociedad de Aguas y coordinador de los Distritos, Fernando Martínez-Acitores, aseguró que la idea es renovar la canalización para la mejora de la red y auguró que en este caso se tardará entre un año o año y medio en iniciar las obras. «Es necesario elaborar un proyecto para la realización de los trabajos, una vez que se haya modelizado la red de saneamiento con todos los datos recogidos en el levantamiento topográfico y conseguido toda la información sobre los puntos críticos y posibles cuellos de botella de la red», indicó.

Martínez-Acitores aseguró que no se trata de realizar actuaciones de parcheo sino de buscar una solución duradera y ello requiere la realización de estudios y pruebas de simulación de los diferentes episodios de lluvia. También se implantarán sensores de nivel, de velocidad y calidad y caudalímetros para tener en todo momento la máxima información de la red.

El objetivo es hacer un diagnóstico y detectar las zonas críticas de evacuación



Las quejas vecinales señalan como calles más afectadas en la zona sur: Legión Española, Madrid, Lerma, Pisones o parque Europa. La propia sede de la Asociación de Vecinos Nuestro Barrio, ubicada en los bajos de la esquina del paseo de los Pisones y la calle Legión Española se ha visto afectada en todas las inundaciones.

Pero no son los únicos, numerosos negocios enclavados en esta zona (Talleres Pardo) se ven afectados por las inundaciones, lo que impide que durante unos días no puedan trabajar hasta reparar los desperfectos, así como también los garajes de algunos bloques de viviendas sufren problemas. El sentir general es que las tuberías son antiguas y no tienen capacidad suficiente cuando llueve con mucha fuerza.

La Asociación de Vecinos Nuestro Barrio solicitó una reunión con la alcaldesa en septiembre, pero desde el Ayuntamiento se ha entendido que es mejor que las explicaciones se dieran en la Junta del Distrito Sur. Según señaló Martínez-Acitores, la idea es explicar el procedimiento en todos los distritos, dado que se está topografiando toda la ciudad.