Un brillante expediente burgalés

Muy buena estudiante hay que ser para obtener una beca Enrique Sendagorta, que otorga Petronor para favorecer la movilidad internacional de los jóvenes españoles. Pues bien, la burgalesa Nuria Íñigo ha conseguido una de ellas. Se trata de una ayuda de que le permitirá viajar a Chicago (EEUU), donde continuará con sus estudios y podrá obtener la doble titulación en Sistemas de Energía y Sostenibilidad. El excelente expediente académico durante el primer año del máster en Ingeniería Industrial de la Universidad del País Vasco ha sido la clave para acceder a dicha beca. El montante económico que viene aparejado le servirá para marcharse a Chicago, junto con 40 universitarios más que, a pesar de no tener la beca, también podrán viajar a este u otros territorios de los Estados Unidos, gracias al trabajo realizado en sus respectivas universidades.

Nuria no tuvo claro hasta bien tarde hacia dónde iba a encaminar su futuro como estudiante. Asegura que no decidió hasta finales de segundo de Bachillerato cuál iba a ser el grado universitario que iba a estudiar. Es verdad que desde pequeña le gustaban mucho las matemáticas, los problemas, todo lo que tuviese que ver con la ciencia y con los números. Y en cuarto de la ESO escogió el bachillerato tecnológico. Sin embargo, a la hora de decantarse por la Ingeniería Industrial tuvo en cuenta los consejos de profesores y amigos más mayores.

Tuvo claro desde el principio de que el camino no iba a ser fácil. «Aspiran a que salgamos bien preparados. Al final el prestigio de esta Universidad está por algo», explica. Los inicios en la carrera fueron complejos, reconoce, pero a medida que fue consiguiendo entender «la dinámica» de la carrera todo empezó a ir sobre ruedas. Para superar exámenes y sacar buenas notas. «No todo es entender de números, problemas y ecuaciones, hay que poner en práctica otros valores que también se enseñan en el colegio, como son la constancia, la perseverancia y el no rendirse nunca. Para superar los exámenes es muy importante la mentalidad de cada uno», asegura.

Nuria Íñigo permanecerá un año en Chicago. La noticia de que una de las becas iba a ser para ella fue algo que no se lo esperaba del todo. Había perfiles muy buenos entre los candidatos y no era nada fácil conseguirla. «Cuando me la concedieron estaba que no me lo creía. Me dolía la boca de sonreír».

En un futuro le gustaría llegar a ser directora de proyectos, algo que reconoce que puede ser «muy difícil». En un principio su intención es volver a España pero eso nunca se sabe. «Primero terminaré el máster y luego ya pensaré mi futuro profesional».

Está convencida de que trabajo no le va faltará ya sea en Estados Unidos o en nuestro país. Su objetivo es lograr experiencia para luego poder asentarse en alguna empresa que tenga plena confianza en ella. Si es en Estados Unidos o aquí, todavía es pronto para decirlo. Ahora toca descansar y luego le espera un año en Chicago.