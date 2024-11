El Recoletas Burgos Caja Rural, conocido como el Aparejadores, arranca la defensa del título de la Copa del Rey este domingo en San Amaro ante el CR El Salvador a las 12:00 horas, sSin embargo, la ilusión propia de una cita así está eclipsada por la situación que obliga al club a prescindir de cuatro jugadores internacionales con España que también juega este fin de semana. Miguel Ángel Manso, miembro de la directiva de la entidad, ha asegurado que están "muy molestos porque las ventanas de la selección española, que se conocían con antelación, se han hecho coincidir con los partidos de Copa del Rey, que al principio no estaban previstos que coincidieran. Tenemos jugadores buenos y eso es lo importante, que los seleccionen, pero se da una situación de desigualdad porque hay cuatro convocados que son titulares y otros dos que han estado toda la semana fuera, concentrados", explica en referencia a Vicente Boronat, Tani Bay, Iñaki Mateu y Berni Vázquez, convocados; y a Nicolás Moleti y Feta Casteglioni, concentrados durante toda la semana. "Hay una desigualdad y nos perjudicará a nosotros. Esperemos que la Federación Española de Rugby lo tenga en cuenta para el futuro", ha subrayado en la sede de uno de los patrocinadores del club, la Clínica Colina, donde han acudido hoy para renovar el convencio de colaboración entre ambas entidades.

José García, entrenador del Recoletas Burgos Caja Rural, hubiera preferido que se jugase el 30 de diciembre, fecha a la que el club local planteó mover este duelo sin contestación por parte del ente federativo. Sin embargo, al preparador argentino no le queda otra que "encontrar soluciones" para afrontar tanto el duelo del domingo como el del 24 de noviembre, en Ordizia, como lo que son, "dos finales". Con el nuevo formato de la competición, estos dos partidos iniciales son cruciales ya que solo Aparejadores, El Salvador u Ordizia se clasificarán para las semifinales. De ese triangular solo uno no quedará eliminado y para que sea el conjunto burgalés prácticamente está obligado a ganar tanto este domingo ante su público como dentro de dos semanas en tierras vascas. "Todo esto nos afecta a nosotros en lo particular y también al nivel de la competición. Preparar la semana con seis jugadores menos es complicado, pero afrontamos el partido de la mejor manera pese a los inconvenientes. Queremos pasar página porque estos dos próximos partidos van a ser muy duros. No va a ser fácil porque son partidos de muy alto nivel. Parecen más partidos de semifinales, por el nivel, que el inicio de la competición". Para colmo, ni Valentín Bustos ni Ruan Snyman estarán disponibles por lesión mientras que Sebastián Dorigón es duda y parece que, aunque pueda jugar algunos minutos, no estará al cien por cien todavía.

Además, desde el club castellano también se ha desvelado su malestar con la Junta de Castilla y León por la intención de ésta por no renovar el patrocinio de la marca 'Tierra de Sabor' firmado en 2021 y que también afecta a los otros dos equipos de Castilla y León presentes en la élite, los vallisoletanos VRAC Quesos Entrepinares y el CR El Salvador. "Creemos que era una marca de la que los equipos de rugby éramos los mejores embajadores. Las llevábamos en todas las camisetas. Perder este patrocinio es importante para nosotros, ojalá se dé una vuelta más. Es un perjuicio para nosotros", ha añadido Miguel Ángel Manso.