Salva Camps, entrenador del Tizona, no se muestra sorprendido por que su próximo rival, el Monbus Obradoiro, acumule ya tres derrotas después de seis partidos a pesar de ser un recién descendido de la ACB: "Que Obradoiro lleve tres derrotas ya habla muy bien de la liga. Estoy plenamente convencido de que ningún equipo ganará todos los partidos ni solo perderá tan solo una vez. En una liga muy igualada y en cualquier momento puedes perder tres partidos seguidos. No me sorprende esta igualadad. La superioridad que algunos equipos creen que pueden tener igual no es tanta. Está claro que hay presupuestos mayores y jugadores a los que se le presupone mayor talento, pero juegan cinco jugadores en la pista y a veces haya resultados que muy pocos esperan", avanza el técnico catalán, que dirigirá al Tizona mañana en Fontes do Sar a partir de las 18:30 horas.

Para ese duelo ante el Obradoiro, no podrá contar con Soluade pero recupera a Simeunovic, que el partido anterior estuvo ausente por un problema vírico: "Está todo el equipo a disposición del entrenador a excepción de Mo, que sigue con sus problemas en la rodilla. El resto está sano y está bien, pero ya veremos porque en esta época del año los virus van a vienen y nos tocó. Abdou ha entrenado con normalidad pese al golpe que se llevó en el último partido. Otros tantos tienen molestias pero a nadie le impide nada jugar con normalidad", explica.

Añade que "queremos salir con energía y con nuestra identidad para intentar hacer el mejor partido posible y ser muy competitivos dentro de las dificultades que tiene jugar fuera de casa y ante un gran equipo como es el Obradoiro, que acaba de descender. Todo esto nos tiene que motivar incluso un poquito más", remarca Camps, que sabe de sobra que "todas las salidas son complicadas" y recuerda que "la última fue a Morón y es probablemente el campo en el que más complicado es jugar de toda la Primera FEB al ser un campo pequeño donde la gente aprieta mucho. Ahora vamos a uno completamente distinto porque miles y miles de personas apoyarán al Obradoiro un sábado por la tarde. Esperemos dar un buen espectáculo y que la gente disfrute", concluye Camps.