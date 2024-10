El sueño largamente perseguido por el Cabildo de la Catedral en los últimos tiempos, que no es otra cosa que dejar la huella del siglo XXI en el único templo español que es Patrimonio de la Humanidad como testimonio de su octavo centenario, está cada vez más cerca de hacerse realidad; o cuando menos, da un paso de gigante en este sentido: según ha sabido este periódico, la Comisión Regional de Patrimonio, órgano de la Junta de Castilla y León, ha autorizado que el primer templo metropolitano exhiba de forma provisional las puertas que Antonio López, el artista español vivo más importante, lleva años elaborando para la fachada de la puerta de Santa María; una obra monumental que constituye el último gran proyecto del genial pintor y escultor manchego, y que ambiciona ser el hito contemporáneo de un edificio que tiene representación artística desde el gótico hasta el neoclasicismo pasando por el renacimiento y el barroco.

Lo que ha autorizado la Junta de Castilla yLeón es que las puertas de bronce se muestren en el Museo Catedralicio, que es lo que había solicitado el Cabildo.Esto no significa que finalmente la obra vaya a terminar luciendo en el lugar para el que ha sido concebida; para eso aún no ha recibido la aprobación definitiva, aunque en el seno del Cabildo mantienen esa esperanza. Lo que todavía no ha trascendido, aunque previsiblemente será antes de que termine este año, es cuándo llegará la obra de Antonio López, que en este sentido prefiere mantenerse al margen aduciendo que él ha hecho el trabajo que se le encomendó y que, en adelante, lo que suceda no es asunto suyo.

