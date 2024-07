Y en septiembre, más

Hacer comunicación merece la pena. Por las metas y por las gentes. Porque es la forma de no permanecer inerte, de participar y de influir en aquello que hace progresar una tierra: el consenso sobre lo que es bueno y el control sobre lo que no lo es. Para rendir ese objetivo es imperativo contar con una amplia familia de colaboradores que garantice la multiplicidad de opiniones y visiones de lo que sucede en nuestras, calles, barrios y municipios. De lo que es de todos y de nadie. En Promecal, el principal Grupo de comunicación de Burgos y Castilla y León, esa máxima está grabada en su razón de ser, y por eso la tradicional cena de cierre de temporada que los trabajadores del Grupo comparten con sus invitados habituales es una jornada de celebración.

La Vocera del Premio que Torres recogió de Gregorio Méndez, consejero delegado. - Foto: Alberto Rodrigo Más de 70 colaboradores de La 8, Vive Radio y Onda Cero Burgos -y los que faltaron, que el verano hace estragos en las agendas- se citaron el pasado miércoles para cenar y brindar por una temporada más de éxito con un triple objetivo. El primero, que quienes dan un paso adelante y no se esconden reciban el aplauso que merecen. Opinar tiene sus riesgos, más en ciudades pequeñas, pero siempre hay valientes de guardia. El segundo, reconocer a una 'legión' de personas de muy distintas sensibilidades y posiciones que son un ejemplo de concordia y respeto a las opiniones ajenas. Y el tercero, proceder a la entrega del Premio Jesús Echevarrieta, el galardón instaurado por Promecal hace ya tres años y que premia al 'tertuliano del año'. En esta edición, la Vocera que simboliza el galardón, y que entregó el consejero delegado del Grupo, Gregorio Méndez, recayó en el abogado Pedro Torres por su larga trayectoria como habitual en Escaño Cero (Onda Cero), por su empatía y por su tolerancia. «Me he sentido siempre absolutamente libre para opinar. Incluso para ser una china en el zapato cuando he querido serlo. Jamás me han dirigido», contó el letrado tras recibir un largo y sentido aplauso de los asistentes. Ahora toca descansar; la mejor temporada siempre está por venir. Gracias a todos.