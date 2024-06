El PSOE denuncia retrasos en la recogida de basura

El Grupo Municipal del PSOE ha denunciado que los vehículos de recogida de basuras de la empresa Urbaser no pudieron completar ayer todos los recorridos del turno de noche y se ha retrasado el de esta mañana que se realiza a partir de las 6 debido a la falta de gas. La ausencia de una gasinera en las instalaciones de Urbaser hace que los camiones tengan que ir a repostar a una instalación de Rubera pero ayer se cerró debido a la tormenta, lo que hizo que se quedaran en la reserva y no pudieran continuar. Y esa mañana ha sucedido lo mismo hasta que se ha dado orden de que podían recargar en la gasinera de las cocheras de autobuses urbanos. " Ayer muchas de las siete rutas se quedaron en la reserva y no continuaron el servicio y hoy no han podido iniciar el servicio hasta las 9,15, de modo que había muchos contenedores sin recoger.

Temiño subrayó que dentro del contrato con Urbaser se contemplaba la construcción de una gasinera en las instalaciones de Villalonquéjar, que sí se ha realizado pero que no funciona por falta de permiso de la Junta. "Pedimos al equipo de Gobierno que busque una solución para evitar que el servicio se quede sin prestar", insistió.