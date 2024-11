Feijóo pide a Mazón que no deje de reconocer "errores"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que siga "dando la cara" y "reconociendo errores", algo que, según ha denunciado, no ha hecho todavía el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha reclamado que abandone su "soberbia" y su "cálculo político" porque es "ofensivo" e "inhumano".

"Tengo la convicción de que en política como en la vida los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa", ha declarado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, que ha contado con la ausencia de varios 'barones' del PP, entre ellos, Alfonso Rueda (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía), María Guardiola (Extremadura), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) o Gonzalo Capellán (Rioja).

Entre los ausentes figuraba también el propio Mazón, volcado en las tareas de reconstrucción tras la riada y en la remodelación del Consell. Sí que han estado presentes el secretario general del PP valenciano y varios alcaldes y cargos territoriales de esta región.

"Ya no caben equivocaciones"

Tres días después de la comparecencia de Mazón ante las Cortes valencianas para informar de su gestión ante las riadas, Feijóo ha señalado que el Gobierno de la Generalitat y los alcaldes tienen que "seguir dando la cara" y "ayudando y escuchando" al pueblo tras la DANA porque "la rabia y la decepción hay que entenderla".

Así, ha indicado que deben continuar "dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones".

"Ese es el camino que habéis seguido hasta ahora y el que debéis de continuar. La confianza, máxime, cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla", ha declarado, para añadir que "cuando la respuesta ciudadana supera a la política, solo cabe "la humildad de reconocerlo y la voluntad de enmendarlo".

Ya el pasado viernes, tras esa comparecencia de Mazón, fuentes de la dirección nacional del PP saludaron que Mazón vincule su continuidad política a una gestión "ejemplar" de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana tras la DANA, un paso que han calificado de "valiente".

"Autocrítica" y "compensar" para volver a la normalidad

Feijóo ha subrayado que tanto el Consell de Mazón como el Gobierno de Pedro Sánchez deben "evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia", así como "compensar lo ocurrido con un proceso de reconstrucción que permita a la gente volver a vivir con normalidad".

A reglón seguido, ha afirmado que, pese a los intentos del Gobierno de Sánchez de "borrarse" de la crisis, los ciudadanos saben perfectamente que una emergencia nacional no es responsabilidad exclusiva de una comunidad y pregunta que "si el Gobierno no está para esto, para qué está".

En este punto, ha lanzado tres peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez tras la DANA: en primer lugar, que asuma su responsabilidad, aumente las ayudas y constituya un grupo de expertos que evalúe en seis meses las obras hidráulicas necesarias.

Además, ha indicado que estos días también han conocido que "el Ministerio de Transición Ecológica no ha ejecutado el 90% de los fondos europeos destinados a la mitigación de inundaciones", y que "tanto en el Júcar como en el Guadalhorce hay proyectos hídricos paralizados que tendrían un importante efecto de previsión en las crecidas y en las riadas".

"Hay mucho trabajo por hacer", ha enfatizado Feijóo, quien ha defendido también su propuesta de un Plan Nacional del Agua y la creación de una Autoridad Nacional del Agua "que se tome en serio este asunto".

Rechazo a la candidatura de Teresa Ribera

En su intervención ante la plana mayor de su partido, el jefe de la oposición también ha puesto el foco de nuevo en la vicepresidenta Teresa Ribera, rechazando de nuevo que pueda convertirse en comisaria europea.

"Hemos defendido y seguiremos haciéndolo hasta el final que quien ha demostrado ser una mala ministra, no solo ahora, pero especialmente en estos momentos de emergencia nacional, no merece ser premiada ni promocionada en ningún sitio y menos ser nombrada vicepresidenta de todos los europeos", ha sentenciado.

Así, Feijóo ha subrayado que Ribera, la ministra con más responsabilidad en la DANA, "lleva meses cobrando de los españoles, pero sin trabajar para ellos". "Ribera no merece ser premiada ni promocionar a ningún sitio. No con los votos de los eurodiputados del PP", ha abundado.

Feijóo ha echado en cara a la ministra para la Transición Ecológica que ni siquiera en estos días haya tenido "tiempo para aparcar sus aspiraciones personales y remangarse". "Ni el más mínimo pudor", ha denunciado.

La credibilidad internacional de Sánchez "se está esfumando"

Según Feijóo, este bloqueo a Ribera le ha servido a Sánchez "para darse cuenta de que su credibilidad internacional se está esfumando" y que la fuerza del Partido Popular Europeo (PPE), que ganó en junio las europeas, es "potente".

"Y se ha dado cuenta de que, por encima de los intereses de España, para mí no está ni Sánchez ni nadie. España. No hay ningún compromiso del Partido Popular Español por encima de España. No lo hay. Ni ahora, ni lo habrá", ha avisado, para concluir que le han trasladado que el presidente del Gobierno "está en cólera por este asunto".

Además, ha señalado que este veto a Ribera ha servido a los españoles "para volver a comprobar la catadura moral del socialismo". "¿Os acordáis de las líneas rojas de lo que llaman la ultraderecha? Pues mirad, ahora la oferta del Partido Socialista en Europa es pactar con lo que llaman la ultraderecha europea. Ya veis que la grandilocuencia y los cordones sanitarios duran lo que tarda el PSOE en necesitar a los comisarios de la extrema derecha a cambio de que voten a la comisaria candidata Teresa Ribera", ha exclamado.