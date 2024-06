El portal Pesca de Castilla y León registra 44.100 visitas

El portal de Pesca de Castilla y León registró un total de 44.133 visitas desde el 16 de marzo, fecha en la que se abrió la pesca de la trucha en algunas provincia. Principalmente son los madrileños los que más acceden a consultar esta aplicación que contiene información práctica de los más de 49.000 kilómetros de ríos y embalses que hay en la Comunidad, referente en trucha común, y que cuenta con unos 150.000 aficionados.

El técnico del departamento de tecnología y digitalización de la Fundación Cesefor, Diego Rello, señaló a Ical que las consultas, a partir de ahora, se incrementarán por la temporada de pesca de cangrejos.

Los aspectos más consultados son las especies, los períodos hábiles y la expedición de permisos y licencias. El portal es más utilizado por los pescadores de Madrid que de Castilla y León. Después de los madrileños, son los vallisoletanos, burgaleses y leoneses los que más acceden a esta web de pesca de Castilla y León.

"Consultan, principalmente, la expedición de permisos, que a veces es gratuito y otras veces no, dependiendo si es un coto de pesca. En el caso de que no se trate de coto de pesca se expide un pase de control. Es decir, que cada tramo tiene un cupo de pescadores en base a la presión o a los kilómetros de río en los que se permite pescar. Es decir, tienen un permiso diferente. Las aguas libres no necesitan expedición de permisos, simplemente se expide un pase de control", explicó el técnico.

Respecto a las descargas de la aplicación, detalló que se han registrado más de 4.200, una cifra que demuestra la aceptación que tiene el portal. Asimismo, señaló que los ríos de León son los que más alternativas dan a los pescadores.

Rello apuntó además que el portal permite conocer la normativa porque permite conocer las tallas de las especies, las que se pueden capturar y las que no, los planes específicos de cada coto y un "útil" visor cartográfico que, permite, conocer la categoría de los tramos para la pesca y descargarse, además, el plan de pesca de cada uno de esos tramos.

El portal 'Pesca en Castilla y León' fue impulsado y financiado por la Junta de Castilla y León y desarrollado por Cesefor, se actualizó para incluir nuevas informaciones, y esta renovación se ha trasladado también su app móvil vinculada, que se puede descargar gratuitamente tanto para Android como para iOS, en cuyas plataformas de aplicaciones se puede encontrar con el mismo nombre.

Por otro lado, gracias a la ubicación en tiempo real mediante GPS, el usuario también podrá conocer cuál es su posición exacta en cada momento, con la posibilidad de activar avisos sonoros que indican el tramo el momento en que cambia de un tramo a otro. "Si uno de esos tramos es considerado de interés, cabe la posibilidad de agregar marcadores privados y dejarlos guardados en el visor para futuras ocasiones", apostilló.

Y como extra, para dejarse de preocupaciones y centrarse únicamente en el disfrute de la pesca, dentro del visor existe la opción de marcar la posición en la que se encuentra el vehículo, para poder regresar a él en caso de desorientación en el terreno. "Están agrupados de forma ordenada todos los recursos, sobre todo, normativos de dónde se puede practicar la pesca. Anteriormente la gente no sabía dónde pescar, ni cuándo ni cómo. Hace unos años hubo un descenso del número de pescadores porque no se conocía si se podía", recalcó.

Añadido a todo lo anterior, el visor ofrece también la posibilidad de ubicar localidades y tramos, a través de dos buscadores diferentes, así como el envío de un sms en caso de emergencia, mediante el cual se enviará la ubicación más reciente al número de teléfono seleccionado por el usuario.