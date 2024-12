El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha afirmado que su partido «muy probablemente» apoyaría una comisión de investigación sobre el agujero económico dejado por la empresa Prepay que se encarga de la gestión de las recargas de las tarjetas del autobús urbano, si el PSOE la vuelve a pedir. Por el momento, la formación no ha decidido si será con un voto a favor o con la abstención. "Dependerá de los términos en los que se plantee la comisión de investigación", apuntó. "No entendimos que el PP no se fuera partidario en su momento en aras de la transparencia pero votamos en contra ya que se nos pidio", señaló.

Lo que tiene claro Martínez-Acitores es que no será su formación la que lo pida, dado que fue el PSOE el que lo hizo primero. "No sería coherente".

Martínez-Acitores ha comparecido para asegurar que el Ayuntamiento tiene "excesivos órganos de participación" y para reclamar que los presupuestos asignados a los distritos se ejecuten. "Tenemos dudas de que sean efectivos y ahora, en la oposición, estaremos vigilantes para que cumplan sus objetivos", precisó.

Cabe recordar que hasta la ruptura del pacto con el PP, él era el concejal delegado de Distritos y el presidente de la Comisión de Quejas y Sugerencias. Precisamente, hoy ha denunciado el incremento de las quejas en el tercer trimestre del año. Medio Ambiente, Autobuses y Policía Local son las áreas con más reclamaciones.