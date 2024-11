El CD Mirandés marcha segundo después de 16 jornadas. Es el mejor inicio de su historia desde que milita en Segunda División y está dando que hablar en toda España. Es la gran sorpresa. Pero ya lo fue antes, en otras épocas en las que se hizo un hueco en el panorama nacional consiguiendo ascender de Tercera a la ya extinta Segunda B, alcanzando las últimas rondas de la Copa del Rey o dando el salto al fútbol profesional que ahora permite al proyecto estar donde está. En algunas de esas etapas estuvieron el defensa Rodri Mateos (jugador rojillo desde 2002 hasta 2010), el atacante Pablo Infante (desde 2005 hasta 2014) y el entrenador Carlos Pouso (desde 2010 hasta 2013) y todos ellos coinciden en que lo que está logrando el actual Mirandés es espectacular, pero que deben mantener la calma y enfocarse en alcanzar la salvación cuanto antes. Todavía es pronto para soñar con más cosas porque conservar la categoría ya es un auténtico éxito para el proyecto.

«No cabe duda que lleva una marcha impresionante. Es un equipo muy fiable hasta ahora y que da grandes sensaciones», destaca el burgalés Rodri Mateos, que compitió como rojillo fuera del fútbol profesional al comienzo del siglo XXI y que confiesa que «todo ha cambiado, no cabe duda. El equipo se ha profesionalizado hasta estar en una categoría tan exigente. El club ha crecido en todos los sentidos. Nada que ver a cuando jugábamos nosotros», añade el defensa central, que también remarca que «la labor de la secretaría técnica está dando sus frutos» y destaca tres nombres en concreto.

«En los últimos años se está demostrando que los jugadores que pasan por el Mirandés luego tienen salida a Primera. Este año veo que hay un delantero que hace la diferencia, Panichelli, pero para mí la clave es Gorrotxategi. Es un jugador con una proyección brutal y que maneja y mueve al equipo. Es alguien que tira del grupo. Y para rematar tienes un gran portero como Raúl, que les está dando garantías. Son posiciones claves: portero, mediocentro y delantero».

Del propio Gorrotxategi, Carlos Pouso admite que no le sorprende demasiado su gran rendimiento «porque lo he visto mucho». El técnico de Leioa, artífice del primer ascenso rojillo al fútbol profesional, ya «sabía que era un muy buen futbolista». Igual que Hugo Rincón, «que lo habré visto 40 partidos, así que tampoco me sorprende. Juan Gutiérrez es otro, que lo he entrenado. Debutó conmigo en el Racing de Santander cuando tenía 17 años. Sí que me extrañó que no jugase el año pasado en el Racing porque es un excelente defensor», expresa el actual técnico del SD Logroñés, que milita en Segunda RFEF.

El preparador vasco apela a la razón y a que las cabezas no se llenen de pájaros aún: «En Segunda siempre hay sorpresas. Equipos que se cuelan en el play off y otros que hablan de estar en Primera y acaban descendiendo. Esta es una categoría muy dura e igualada. Sé que en el Mirandés todo el mundo tiene la cabeza encima de los hombros y no van a pensar en ascender... de momento. Eso sí, como sigan arriba dentro de dos meses, cuidadito. Ahí entonces se puede cambiar de objetivo», añade un Pouso que subraya la evidencia: «Todo lo que vayan sumando ya no se lo va a quitar nadie. Ese colchoncito te da mucha vida».

Mismo discurso tiene el que fuera su pupilo y máximo goleador de la historia de la entidad, Pablo Infante: «Creo que sería un error levantar los pies del suelo. El Mirandés debe de ir partido a partido e intentar conseguir los 50 puntos lo antes posible. Creo que desde el club lo tienen bastante claro, que los chavales disfruten, pero sabiendo que todo lo que sea mantener la categoría ya es un exitazo total».

Infante califica de «muy acertada y fantástica» la estrategia de «apostar por jugadores jóvenes y cedidos» porque «es un club muy humilde, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría». Por ello, recuerda que «lleva años haciendo las cosas de manera muy sensata».