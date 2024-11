Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2024

El escritor Álvaro Pombo, ganador del Premio Cervantes 2024, ha asegurado que Cervantes era un "valiente y un pringado" porque "no ganó ningún premio" y le plagiaron la segunda parte de El Quijote, a pesar de "su talento y su gracia".

"Él no tuvo ningún premio. El asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio. Le plagiaron la segunda parte del Quijote. Estuvo en la cárcel. Cervantes era un pringado genial. Un pobrecillo. Solo tenía el talento, la gracia y esa especie de humor", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede de la RAE, a la que ha llegado en silla de ruedas y de "milagro" por la lluvia en Madrid, tras obtener ayer martes este reconocimiento. "He llegado de milagro por culpa de esta DANA", ha indicado.

Precisamente, el escritor ha reconocido que está "contento" por recibir el Premio Cervantes, un "hermoso" galardón, y ha elogiado a la lengua española por ser un idioma "diverso, solemne y a la vez cómica y rápida". "La lengua española es una lengua de muchas patrias, no solo la castellana. Es el don de lenguas", ha indicado.

lvaro Pombo, Premio Cervantes 2024 - Foto: Gustavo Valiente Europa Press"Es una lengua poética en el sentido de los grandes poetas que ha habido y hay en España", ha remarcado. Pombo se ha referido a la ironía, recurso destacado en el fallo del jurado, y sobre la que ha advertido que puede ser "mortal" para el irónico. "La ironía cervantina es no tenérselo creído. No es un sentimiento primario, es secundario", ha afirmado antes de añadir que escribir es "complicado" porque "tardas mucho en las novelas" y porque se tiene que leer "muchas cosas". "Nunca terminas de estar satisfecho", ha subrayado.

"La ironía puede ser mortal para el irónico, porque también es no tomar nada en serio. Eso es mortal. Por eso es un arma de doble filo. La frase de no tenérselo creído es muy importante porque lo que sale es un producto reflexivo", ha comentado.

Sobre el discurso que pronunciará cuando recoja el galardón, Pombo ha asegurado que se va a centrar en 'El licenciado Vidriera' porque es una novela "ejemplar" de Cervantes. Además, se ha declarado admirador de la teología y de la filosofía clásica de Platón, aunque también sigue y lee a Jean-Paul Sartre. "Aunque me gusta la filosofía, yo no soy un filósofo. Soy un narrador", ha sentenciado.

El dinero lo gastará con "parsimonia"

El Premio Cervantes conlleva un premio en metálico de 125.000 euros, y al respecto, Pombo ha bromeado diciendo que lo va a gastar con "parsimonia" porque es un premio "muy bueno" y "va a ser lo último" que gane. "El dinero se va y se va. Se va en las tarjetas, en el pescado, en la plaza, pero no en los vicios. Para gente modesta como yo, el dinero se va, se ríe de mi. Nunca he tenido mucho ni poco", ha manifestado.

En ese sentido, ha reconocido que el dinero "no cunde" y en ocasiones "no llega para todo el mes". "Mi madre decía que sería un manirroto de viejo, pero eso no es verdad. Es que no llega el dinero para todo el mes. No cunde. Este premio espero que cunda porque es lo último que voy a ganar", ha dicho entre risas.

Fallo del jurado

El fallo del jurado destacó este martes del escritor español de 85 años su "extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración", además de su "notabilísimo nivel como poeta y ensayista, a lo que se une ser uno de los grandes novelistas del español".

"Indaga en la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios. En sus creaciones muestra el mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor", ha remarcado el fallo.

Asimismo, el jurado ha destacado que en su prosa, la "oralidad se refleja en la voluntad de un estilo que aspira al escribo como hablo, al desear".

El Cervantes galardonó el año pasado al escritor español Luis Mateo Díez y el anterior al venezolano Rafael Cadenas. Anteriormente, se premió a la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021), a dos escritores españoles consecutivamente --Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)-- y dos latinoamericanos --la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)--, rompiendo la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 42 premiados: 20 españoles y otros 22 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse 'ex aequo' a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Biografía

Álvaro Pombo nació en Santander en 1939, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y Bachelor of Arts en Philosophy por el Birkbeck College de Londres. Es miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 2004.

El autor cuenta con extensa trayectoria, con casi medio siglo de publicaciones, entre novelas, relatos, artículos en prensa, ensayos y libros poéticos. Entre sus obras destacan, entre otras, Protocolos (1973), Variaciones (1977), Relatos sobre la falta de sustancia (1977), El parecido (1979), Hacia una constitución poética del año en curso (1977), El héroe de las mansardas de Mansard (1983), El hijo adoptivo (1984), Los delitos insignificantes (1986).

Asimismo, también ha escrito El metro de platino iridiado (1990), Protocolos para una rehabilitación del firmamento (1992), Aparición del eterno femenino contada por S.M. el Rey (1993), Donde las mujeres (1996), Vida de San Francisco de Asís. Una paráfrasis (1996), Cuentos reciclados (1997), La cuadratura del círculo (1999), El cielo raso (2001), Una ventana al norte (2004), La fortuna de Matilda Turpin (2006), La previa muerte del lugarteniente Aloof (2009), El gran mundo (2015), La casa del reloj (2016), Retrato del vizconde en invierno (2018), El destino de un gato común (2020), La ficción suprema. Un asalto a la idea de Dios (2022) y El exclaustrado (2024).

Entre sus premios y distinciones destacan el Premio Planeta, por La fortuna de Matilda Turpin en 2006, el Premio Nadal, por El temblor del héroe en 2018, el XIII Premio Fundación Francisco Umbral al mejor libro de 2023, el XXXV Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2023 otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Premio Honorífico de las Letras de Santander en 2018.

Además, posee el Premio Salambó, por Contra natura en 2006, obra por la que también recibió el Premio Ciudad de Barcelona en 2005, el Premio de Periodismo El Correo, por su artículo Viaje irreal a Bilbao en 2006, el Premio Periodístico sobre Lectura que otorga la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, por su artículo Libros nuevos y renuevos de abril en 2004, el Premio Fastenrath, por La cuadratura del círculo en 2001, mismo año en el que se le otorgó el Premio Fundación José Manuel Lara, por El cielo raso, el Premio Ciudad de Barcelona y el Premio Nacional de Narrativa, por Donde las mujeres en 1997, el Premio de la Crítica, por El metro de platino iridiado en 1991, el Premio Herralde, por El héroe de las mansardas de Mansard en 1983 y el Premio de Poesía El Bardo, por Variaciones en 1977.