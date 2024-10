El Burgos CF no ha sido capaz de pasar del empate (1-1) en la visita del Racing de Ferrol y continúa sin reencontrarse con la victoria. Los blanquinegros se adelantaron con un buen gol de Borja Sánchez, pero cedieron el empate en un error defensivo al filo del descanso y no pudieron batir al meta visitante en toda la segunda. Fue una sensación de impotencia durante muchos minutos, bien por la falta de argumentos y por la falta de puntería. Lisandro López cabeceó un córner al palo y Fer Niño también gozó de una ocasión clara con un remate de cabeza que se fue desviado. Al final, reparto de puntos que no deja contento al conjunto blanquinegro.