Los médicos urgen una reorganización del sistema sanitario

El Consejo de Colegios Oficiales Médicos de Castilla y León alertó ayer de la «deficiente» distribución de médicos y urge a una reorganización de los recursos para no poner en peligro la viabilidad del sistema sanitario. No en vano, aseguró que ha habido un aumento «progresivo» de médicos colegiados en la Comunidad desde 2019, en concreto 2.079 al incluir los 1.195 jubilados, aunque este crecimiento no es homogéneo en todas provincias. Ante esta situación, la organización colegial apostó por la puesta en marcha de reformas urgentes, no solo a nivel autonómico. Lo «deseable» sería alcanzar un pacto global de la sanidad, algo que ve imposible, por lo que abogó por acuerdos en aspectos concretos entre organizaciones profesionales, administración, partidos políticos y fuerzas sociales para la mejor asistencia a toda la población de la forma más equitativa.

Con motivo de la presentación del estudio 'Demografía médica en Castilla y León', el presidente regional del Consejo de Médicos, José Luis Díaz Villarig, apuntó que el aumento de facultativos en activo y en formación es mayor entre 2022 y 2024 que en los años anteriores, reduciéndose la diferencia con las jubilaciones, que en los años siguientes irán decreciendo, como refleja la pirámide poblacional. Esto llevará a equiparar los activos y médicos en formación con los que se jubilan.

Por lo tanto, precisó, hay un cambio de una pirámide poblacional de pirámide invertida en 2019, a reloj de arena en 2024 y es muy probable que la del 2029 sea una pirámide con una base ancha. Es decir, habrá más médicos jóvenes que mayores. Díaz Villarig subrayó, según recoge Ical, que, si no se toman las «medidas oportunas», se puede llegar a una situación no deseada como el paro entre los médicos. «Es algo inasumible, que ya ocurrió hace 20 años cuando había 30.000 facultativos sin trabajo. No puede haber paro médico, después de, al menos, once años de formación», aseveró.

Añadió que el incremento de médicos en activo ha supuesto la renovación de las plantillas, por lo que la escasez de médicos en algunas provincias, zonas o servicios de un hospital no es por la falta de reposición sino por su «deficiente» distribución, la mala gestión (jornada laboral) y un mapa sanitario caduco, lo que requiere una reorganización y una reforma del sistema sanitario en «todos sus aspectos».

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, apuntó que el índice de reposición de los especialistas a diez años, entre los que finalizan el MIR y los que se jubilan, se equilibrará. La previsión es que esté en positivo en la «inmensa mayoría» de especialidades, ya que peligra en Medicina Familiar en una comunidad como Castilla y León, donde supone el 30 por ciento de los facultativos. No en vano, en 2019, esa tasa en Familia era del 0,48 por ciento, que ha pasado al 0,68 por cientos en 2022 y al 0,84 en 2024, lejos aún de la tasa ideal del 1,3 por ciento.

El estudio recoge que Castilla y León cuenta con 1.195 médicos más entre 2019 y 2024, a los que hay que sumar los 465 en formación MIR. Pero el aumento no es homogéneo, ya que Valladolid y Salamanca suman 555 y 536 médicos por 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de la media regional (468) y española (en torno a 400). Este dato es muy inferior en Ávila (392) y Segovia (399). Entre medias, están Zamora (413), Burgos (425), León (430), Palencia (444) y Soria (462).

En cuanto a los MIR, Valladolid (526) y Salamanca (388) concentran cerca de la mitad de la formación de la Comunidad.

Consultorios, difícil cobertura y fidelización de los MIR

Villarig reiteró que la diferencia de médicos entre provincias puede suponer desigualdades, al conllevar un "problema" de desarrollo profesional y en la homogeneidad de asistencia de los ciudadanos. Insistió en la necesidad de que los políticos, tanto del Gobierno central como de la Comunidad, tomen decisiones urgentes que en el caso de Castilla y León puede pasar por el excesivo número de consultorios médicos, que motiva que los médicos pasen la mayor parte de su jornada en los "caminos" en lugar de que el paciente se traslade hasta el lugar donde es atendido; la aprobación de un decreto ley para regular el establecimiento de medidas de incentivación en los puestos de difícil cobertura, tras cifrarlo en el 48 por ciento; la fidelización de los MIR en las provincias donde hay escasez de sanitarios y la aplicación de la movilidad obligatoria durante unos meses.

El presidente del Consejo consideró que serían soluciones temporales que, obviamente, deben contar con las organizaciones y los sindicatos médicos. "Son medidas impopulares y con un componente político importante por que la sanidad es una arma arrojadiza pero quien gobierna debe pensar en el bien común y tomar decisiones. La salud de la ciudadanía está por encima de todo y el diagnóstico y el tratamiento es exclusivo del colectivo médico", sentenció.

Facultades en Burgos y León

Preguntado por la decisión de la Junta de abrir nuevas facultades de Medicina en Burgos y León, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales Médicos consideró que es un anuncio positivo para esas ciudades pero reclamó una regulación, a nivel nacional, de los médicos que se gradúan cada año. De ahí que, en este apartado, también pidió una reorganización autonómica y estatal por que consideró que "no se pueden hacer médicos de manera indiscriminada", tras denunciar que existen casi 50 facultades en España por que se corre el riesgo de que esos profesionales no puedan ejercer.