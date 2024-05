El PSOE acusa al PP y Vox de "secuestrar" Burgos Río

El concejal del PSOE, Daniel Garabito, ha denunciado esta mañana que el Gobienro de coalición del PP y Vox tratan de "secuestrar" el proyecto de Burgos Río al impedir que los ciudadanos puedan conocer en una muestra el proyecto ganador y el de los otros dos finalistas. El edil socialista ha lamentado que el Ejecutivo municipal les ha advetido de que "la propiedad intelectual" de los trabajos es del Ayuntamiento y de manera concreta del órgano de contratación (la Junta de Gobierno de la que no forma parte la oposición) por lo que el PSOE, según les ha indicado, no podría divulgar los trabajos.

Garabito ha afirmado, no obstante, que el PSOE hará "todo lo que esté en nuestra mano" para que los burgaleses conozcan el resultado del concurso de proyectos más importante que se ha hecho en la ciudad en las últimas dos décadas y en el que se han invertido más de 325.000 euros.

Garabito se ha preguntado "qué miedo tienen" en el equipo de Gobierno a que los ciudadanos conozcan estos trabajos y ha recordado que el Colegio de Arquitectos ha defendido su alta calidad y pedido que se expongan los trabajos.

El edil socialista ha lamentado que en el consejo extraordinario de Urbanismo quede ha celebrado esta mañana no haya habido debate sobre Burgos Río ya que el PP se ha limitado a decir que no es su proyecto y a recordar que el equipo de Gobierno suma 15 concejales y la oposición 12.

El PSOE ha asegurado que llevará Burgos Río al Pleno. Entienden que el PP y Vox no lo quieran ejecutar pero no que se opongan a que la ciudadanía conozca los proyectos finalistas.