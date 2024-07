Mazón modifica la Generalitat Valenciana tras la salida de Vox

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reducido de diez a nueve el número de Consellerias de su gobierno tras la salida "unilateral" de Vox del ejecutivo, ha nombrado a los sustitutos de los tres consellers de Vox y ha eliminado la vicepresidencia de Vicente Barrera (Vox).

La única vicepresidencia del Gobierno valenciano será de la Susana Camarero, hasta ahora vicepresidenta segunda, y las competencias que tenía Vox quedan en el PP: Justicia e Interior la desempeñará Salomé Pradas, Agricultura y Agua, Miguel Barrachina (síndic del PP en Les Corts), Cultura pasa a Educación y Deporte se pasa a Presidencia. Medio Ambiente, que desempeñaba Salomé Pradas, será dirigida por Vicente Martínez Mus.

Mazón ha recalcado en una rueda de prensa que la salida de Vox de su gobierno ha sido adoptada de manera unilateral y "desde fuera de la Comunitat Valenciana", y ha tenido palabras de agradecimiento para los ya tres exconsellers de Vox, en especial para Vicente Barrera, al que ha calificado como amigo.

El president ha defendido la estabilidad como bandera de su gobierno, para seguir "liderando el cambio", tras ser preguntado por un posible adelanto electoral. El PP tiene 40 diputados, el PSPV-PSOE, 31, Compromís, 15, y Vox, 13.

Mazón ha dicho que no se le ha pasado por la cabeza mantener a alguno de los tres consellers de Vox, porque a pesar de tener buena relación con ellos y valorar su gestión, ellos han asumido la decisión adoptada por su partido.

No obstante, ha asegurado que pretende mantener a dos altos cargos de Consellerias de Vox, que no son militantes de ese partido: directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, y director general de Deporte, Luis Cervera.

Sobre si la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), debe mantener su cargo o dimitir, Mazón ha manifestado que es una decisión que corresponde a Vox y a la afectada.

La Presidencia de Les Corts se puede cambiar si la persona que la ocupa pierde la condición de diputado, dimite o se pasa a otro grupo parlamentario.

Mazón pregunta la continuidad de la presidenta del Parlamento regional

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que la actual presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), es la que debe decidir si dimite tras la ruptura de gobiernos de su partido con el PP: "No seré yo el que justifique la coherencia de los demás".

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras comparecer en el Palau para informar sobre los cambios en su gobierno tras la ruptura con Vox, al ser preguntado por si considera que Massó debería dejar el cargo en el Parlamento valenciano.

"Son decisiones unilaterales de a quiénes les corresponde. Si alguien debe dimitir es el afectado", ha comenzado diciendo Mazón, para agregar: "La coherencia de cada uno le corresponde explicarlo a cada uno. No voy a ser yo el que justifique la coherencia de los demás", ha subrayado.

Y ha insistido: "Es una decisión que le corresponde a Vox, no a mí. Las dimisiones son cuestiones personales u orgánicas. No voy a dar cuenta yo de la coherencia que deben mostrar los demás. No me corresponde", ha apostillado.