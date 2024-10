La escuela que da vida al aeropuerto de Villafría tiene vocación de seguir creciendo. FlyBy abrió un nuevo centro de formación en Logroño -en Agoncillo- el pasado mes de marzo; la matrícula en el grado de piloto de la UBU cuyas prácticas imparte esta empresa ha crecido este curso de manera espectacular, y tiene previsto, además, abrir en el corto plazo una escuela de mecánicos en Burgos capital. Todos estos movimientos y sus buenos resultados no han pasado desapercibidos ni para sus competidores ni para los fondos de inversión, ávidos de colocar su dinero en negocios que ofrezcan buena rentabilidad. Al punto de que a lo largo de este año FlyBy ha escuchado ofertas y muestras de interés de una decena de empresas, según reconoce su consejero delegado, Álex Álvarez. Al mismo tiempo, admite que no ha aceptado ninguna de las propuestas, si bien agrega que él «escucha a todo el mundo».

La compañía va a cumplir cinco años desde su aterrizaje en Burgos, tras abandonar León por la imposibilidad de hacer crecer su negocio en esa provincia. Desde su llegada el número de alumnos no ha parado de crecer, de manera que no resulta extraño que se haya convertido en un 'caramelo' para los fondos de inversión. Álvarez es consciente de ello y no niega haber mantenido contactos con «una decena de firmas», si bien no ha fructificado ninguna negociación. Asegura que las muestras de interés parten tanto de «gestores de inversión como de empresas de la competencia».

FlyBy School no solo ha mostrado ambición en crecer en el negocio formativo de pilotos -lo ha hecho tanto en Villafría como en La Rioja- sino que está inmersa en un proyecto para, junto a la UBU, crear una escuela de mecánicos, también Burgos. De hecho, la Universidad se encuentra inmersa en el desarrollo del plan de estudios, tarea que no resulta sencilla debido a que no existe una oferta similar de estudios superiores ni en el sistema universitario nacional, ni en el europeo e, incluso, el estadounidense, algo que, sin embargo, representa también un aliciente para su impartición. La estructura será similar a la del título de Piloto Comercial para Transporte de Personas y Mercancías, con una duración aproximada de tres años repartidos entre formación propia y externa.

Los planes de crecimiento de FlyBy traspasan desde hace tiempo las fronteras de Villafría. Primero fue Burgos, después llegó Logroño y, en este momento, la compañía se encuentra preparando la apertura será su tercera base, ubicada en la localidad toledana de Ocaña.