Biden defiende su idoneidad tras confundir a Zelenski con Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este jueves en una esperada rueda de prensa que seguirá con su campaña de reelección y aseguró que hasta los líderes de la OTAN le han pedido que se quede para vencer en las elecciones de noviembre al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

Pese a su insistencia, dos lapsus verbales -uno durante una comparecencia con los líderes de la OTAN y aliados y otro en su primera rueda de prensa en solitario desde noviembre- no ayudan a despejar las dudas sobre su capacidad de gobernar cuatro años más, hasta cumplir los 86 años, si gana las elecciones.

Primero, Biden introdujo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como "presidente Putin" y al inicio de su rueda de prensa se refirió a la vicepresidenta, Kamala Harris, como "vicepresidente Trump".

"No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar", afirmó Biden en la rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington, que conmemoraba el 75 aniversario de la alianza.

De esa forma, el mandatario intentó usar el respaldo de los líderes aliados para fortalecer su posición y trazar contrastes con Trump, muy crítico con la OTAN.

La rueda de prensa, en la que 11 periodistas le hicieron preguntas, estaba rodeada de máxima expectación, con todas las miradas puestas en cada carraspeo, cada tos y cada pausa de Biden, muy criticado tras su actuación en el debate del 27 de junio contra Trump.

Pese a las críticas, Biden se mostró confiado en poder vencer a Trump. "Le vencí una vez y lo haré otra vez", afirmó, al mismo tiempo que consideró que no es "inusual" que haya dudas sobre su candidatura en este punto de la carrera presidencial.

Biden confesó que hay otros demócratas que también pueden ganar a Trump en las elecciones, pero dijo que solo abandonaría la contienda "si me dijeran que no hay manera de que pueda ganar".

El mandatario, además, intentó dejar claro que su deseo de seguir en la carrera presidencial no es por ambición sino por sentido del deber. "No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para completar el trabajo que comencé," subrayó Biden, que se enfrenta a una cada vez más abierta rebelión entre legisladores de su partido que le piden que dé paso a alguien más joven.

Lapsus con los nombres de líderes

La rueda de prensa, sin embargo, empezó con mal pie. Biden venía de un acto de la cumbre de la OTAN en el que se había confundido y llamado por error "presidente Putin" al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al presentarlo ante una audiencia. Enseguida se corrigió a sí mismo, pero el error tuvo impacto inmediato en los medios de comunicación.

En la rueda de prensa, nada más empezar, sufrió de nuevo un lapsus al llamar por error "Trump" a su vicepresidenta, Kamala Harris.

"No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si creyera que ella no estaba calificada para ser presidenta", apuntó, tras una pregunta sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario.

Trump aprovechó enseguida estos dos errores para burlarse de Biden en una serie de publicaciones en la red social Truth Social. "Qué gran trabajo, Joe", escribió el republicano junto a un clip que muestra el momento en que Biden confundía a Harris con Trump.

"El corrupto de Joe tiene un caso grave del síndrome del trastorno Trump", escribió el republicano.

59 minutos de rueda de prensa

Más allá de esos errores, la rueda de prensa, que duró 59 minutos, fue similar a otras que ha dado Biden con elaboradas respuestas sobre política exterior, metiéndose en detalles y contando anécdotas ya conocidas, como la larga relación personal que tiene con el presidente chino, Xi Jinping, al que conoció cuando era vicepresidente con Barack Obama (2009-2017).

Biden usó teleprompters para las declaraciones iniciales que hizo sobre la OTAN, pero luego improvisó para responder a las preguntas de los periodistas. Todos los que pudieron preguntar a Biden habían recibido antes un aviso de la Casa Blanca y el propio presidente mostró en la rueda de prensa un papel blanco donde tenía apuntados los nombres.

A esta altura de su mandato presidencial, Biden ha celebrado menos ruedas de prensa que cualquier otro presidente desde Ronald Reagan en la década de 1980.

Según el recuento de la Universidad de California en Santa Bárbara, Biden ha dado 36 ruedas de prensa desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, mientras que Trump en sus cuatro años en la Presidencia dio 88.