El abismo entre Partido Popular y Vox en Castilla y León tras su salida del Gobierno autonómico sigue ganándole terreno al mar. Al menos en las votaciones en las Cortes de la Comunidad, donde los populares se siguen valiendo de los apoyos de sus exsocios en la Junta para sacar adelante sus iniciativas, pero no tienen reparos en tumbar las que llevan el sello de Vox. Ya pasó con la propuesta de rebajas fiscales a las viviendas, con la proposición de ley de Concordia, y ayer, con la PNL para establecer una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones entre tíos y sobrinos.

Al contrario, los 13 votos de los de Juan García-Gallardo volvieron a servir para que el Partido Popular diera luz verde a su proposición para pedir al Gobierno de España que derogue la Ley de Vivienda y que elabore una nueva. Una suma de 44 votos que antaño ejercía de rodillo parlamentario y ahora, por el momento, sirve para que los populares sigan marcando el paso en las Cortes. Ayer les sirvió para sacar adelante su PNL de vivienda, y para frenar dos propuestas del PSOE en materia de educación y del parque público de viviendas.

Postura del PP que sigue escociendo en la bancada de Vox, que no dejan de avisar al Grupo Popular que les «pone muy difícil» que puedan tener su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025. «Lo veo muy complicado, imposible no, pero tiene pinta de que no van a rectificar», zanjó García-Gallardo este miércoles en los pasillos de las Cortes tras perder la votación de su PNL de rebaja fiscal.

El líder regional de Vox consideró que desde su formación han «tendido la mano» al PP para aprobar las cuentas del próximo año, pero volvió a sacar el listado de 'deberes' para ello: la ley de Concordia, no dar respaldo a la acogida de menores migrantes no acompañados, e incidir en la rebaja de impuestos. También hubo lista de reproches y García-Gallardo volvió a acusar al PP de posicionarse «al lado» de la izquierda y de los sindicatos y de advertir que no «dan la batalla en la lucha cultural» y «ahora tampoco» en la reducción de impuestos, según informa Ical.

Sin embargo, y como ya hizo en el anterior pleno con sus apoyo a modificar la Ley del Juego regional, Vox no dejó al PP salir impoluto de la sesión y se revolvió en la PNL menos esperada. A diferencia de hace quince días, no le hizo falta votar junto al PSOE y al resto de la oposición para que saliera una proposición no de ley que instaba a la Junta a que suprima la Fundación para la Promoción de los Valores e Identidad de Castilla y León. La abstención de sus 13 procuradores fue suficiente para que los 37 'síes' de PSOE, UPL-Soria Ya y Mixto superasen a los 'noes' del PP.

Todo ello durante una sesión plenaria en la que se debatieron dos proposiciones no de ley sobre vivienda, una del Grupo Popular y otra del Socialista, reconocido por todos los grupos como un problema fundamental para los ciudadanos. Este punto fue lo único en lo que hubo acuerdo, ya que PP y Vox unieron sus votos para pedir al Gobierno que derogue la Ley de Vivienda y el resto de la oposición solicitó a la Junta un parque público de vivienda de alquiler.