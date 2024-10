Ni siquiera ha transcurrido un tercio de la competición y tanto Urko Izeta como Joaquín Panichelli ya se están haciendo notar. Los dos delanteros del Mirandés llegaron cedidos en verano por parte del Athletic Club y el Alavés y, de momento, han superado las expectativas con siete goles en las nueve primeras jornadas ligueras.

Panichelli lleva ya cinco tantos y es el que más se ha lucido de los dos hasta el momento. Ha demostrado tener un buen juego de espaldas, va muy bien de cabeza y engatilla en el momento que puede. Es un '9' de manual, de los de toda la vida. En el último encuentro ante el Cartagena, volvió a 'mojar'. En el primero de su cuenta particular, recogió un balón al espacio y no perdonó en el mano a mano, mientras que en el segundo controló en el área y ajustó el balón al palo, lejos del alcance del meta. "Veníamos de una derrota y era importante hacerse fuertes en casa con nuestra gente. Más que por los goles, estoy contento siempre por ayudar al equipo. Esto es de todos y no queda otra que continuar por esta senda, que es la adecuada", valoró el argentino tras el encuentro, que dedicó un tanto a su "novia" y otro a un "familiar".

El ariete cedido por el Alavés puso en valor el gran inicio de temporada rojillo y, aunque recordó que esto es muy largo y que no se pueden relajar, aseguró que "son puntos que no nos los saca nadie". Buena parte de esa dinámica lleva su firma, pues anotó en el empate contra el Málaga y en las victorias contra el Albacete, el Eibar y el Cartagena.

También está teniendo buena relación con el gol su compañero Izeta, que el pasado fin de semana marcó un tanto de delantero puro al enganchar a la primera un centro dentro del área. "Me ha puesto muy buen balón Juan al primer palo y le he pegado como ha venido", comentó.

También desveló que Alessio Lisci les había dicho que tenían que ir a por el segundo "lo antes posible porque, cuando metes uno, hay unos minutos que al rival se le complica". Él tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no entró y fue su compañero en la dupla atacante -con el que lleva más del 60% de los goles del equipo- el que encarriló el choque. "Es de las victorias más importantes, sabemos cuál es el objetivo y al final de temporada nos vamos a acordar de estos tres puntos", aseguró el delantero cedido por el Athletic Club, que calificó el compromiso contra el Cartagena como "muy, muy difícil".