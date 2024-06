Un aniversario esperanzador

Rompen el vallado por cualquier sitio y campan a sus anchas por el interior del recinto en el que languidece, desde hace unos años , la historia del campo petrolífero de La Lora, el único que ha habido en este país desde que -acaba de hacer ahora 60 años- brotara en un pozo de Valdeajos el ansiado oro negro, aquel maná que hizo soñar a lo grande a la comarca, a la provincia y al país entero hasta que la realidad se impuso: la paramera burgalesa no era ni Kansas ni Oklahoma. Pese a todo, se estuvo explotando hasta hace unos pocos años, cuando se decretó su cierre. Aunque ello constituyera un hecho doloroso para la comarca, cuanto ha acontecido después no ha hecho sino hurgar en esa herida: se desmontaron muchos de los icónicos caballitos de hierro que perforaban las entrañas de la tierra con armoniosa cadencia, y el complejo de oficinas y almacenes del campo petrolífero quedó expuesto, con vergonzosa desidia, al abandono y al pillaje. Y así sigue en el sesenta aniversario de un hito histórico en la historia de Burgos y del país. «Los últimos han entrado por aquí», dice señalando un boquete en la valla Jon Egüen, alguacil de Sargentes de la Lora que hace lo que puede por controlar el expolio al que está siendo sometido el recinto petrolífero de Ayoluengo, que sigue atesorando toda la documentación habida y por haber sobre la historia de este campo. Toda la memoria en papel, documentos, fotografías y planos fue abandonada a su albur, siendo saqueada continuamente (ya no está, evidentemente, toda).

Aunque parezca increíble, después de que se fueran los últimos trabajadores, nadie ha vuelto por allí. ElEstado, responsable de las instalaciones, sólo se había manifestado en 2017 para anunciar que denegaba la prórroga de concesión del yacimiento, y eso que la compañía que lo explotaba en ese momento,LGO Energy, se comprometía a modernizar las instalaciones, a reabrir pozos que llevaban años abandonados y a triplicar los puestos de trabajo (en aquel momento había allí empleadas 16 personas, lo que no era cifra magra para una comarca devorada por la despoblación, aunque bien lejos de las 300 que llegó a haber allí laborando en la década de los sesenta del pasado siglo).

