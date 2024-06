De la Rosa pide a Ayala que no ceda al chantaje de Vox

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha pedido a la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), que "no ceda al chantaje de Vox". "Le pido q u e reflexione. No tiene que concluir este mandato de la mano de esta formación si se siente amenazada. Y a mí me pareció que ayer, sin ser del todo clara, sí que intento un rechazo a las palabras tanto del vicealcalde como del concejal de Seguridad en relación a que la Policía Local vigile los empadronamientos irregulares", subrayó.

En este sentido, instó a Ayala a gobernar en solitario tras las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en redes sociales en la que ha asegurado: "puestos a recordar obviedades, no olvides Cristina Ayala, que eres alcaldesa gracias a Vox Burgos y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal".

Ante estas manifestaciones, De la Rosa ofreció la colaboración del PSOE que, "ha sido un partido de gobierno y sabe estar a la altura de las circunstancias". "La ciudad está por encima de todo y no podemos tolerar ningún tipo de chantaje ni amenaza de ninguna formación".

Daniel de la Rosa ha hecho estas manifestaciones durante un acto de fin de campaña en el paseo de la Quinta en el que también ha participado el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca, y la diputada Esther Peña.