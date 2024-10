"Mano tendida" de la Junta aunque le tumben el techo de gasto

La Junta de Castilla y León mantendrá su "mano tendida" y su disposición a seguir buscando apoyos en la oposición aunque rechace en la sesión plenaria de las Cortes del próximo miércoles, 30 de octubre, el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que sirve de base de los presupuestos para 2025. Precisamente, con esa disposición al diálogo afronta la ronda de reuniones de mañana viernes con representantes de los grupos y partidos con presencia en el parlamento autonómico.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, insistió en que mañana van a reunirse y ofrecer "explicaciones" a todos los dirigentes políticos que quieran acudir a las reuniones previstas, después de que el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y el portavoz de Vox y exvicepresidente, Juan García-Gallardo, hayan declinado asistir.

Ante la posibilidad de que el 'techo de gasto' de las cuentas de 2025 sea rechazado, Fernández Carriedo aseguró que al día siguiente seguirán dialogando y buscando apoyos parlamentarios por lo que mantienen su "mano tendida" al acuerdo con la oposición, porque además ya conoce el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. Además, indicó que la Junta no cierra la puerta a buscar otras fórmulas e insistió en que el miércoles no finaliza el proceso para contar con unas nuevas cuentas. "Yo soy realista, sé que es difícil", dijo, para añadir que tampoco es "imposible".

En ese sentido, el titular de Economía y Hacienda insistió en que todavía falta casi una semana para que se produzca la votación en las Cortes del acuerdo de la Junta sobre el límite de gasto no financiero por lo que remarcó que existe la posibilidad de negociar y alcanzar algún tipo de acuerdo, pese a que la posición de partida de los grupos no anticipe su aprobación. No obstante, reconoció que la capacidad de persuadir a Pablo Fernández, así como a Vox, antiguo socio del PP, es "escasa" puesto que no participarán en las reuniones previstas con él.

Asimismo, el portavoz indicó que con su negativa a reunirse con la Junta, Vox confirma que "quien manda" en el partido de Castilla y León son las estructuras nacionales, radicadas en Madrid, en concreto su presidente, Santiago Abascal, a quien citó por su apellido. De esta forma, censuró que ni siquiera les hayan permitido a dirigentes de la Comunidad, como García-Gallardo, mantener un encuentro para hablar sobre el techo de gasto "no vaya a ser que al final se alcance un acuerdo". En cualquier caso, indicó que mantiene la reserva de la hora prevista para la reunión con esta formación.

En relación al PSOE, el principal partido de la oposición, Fernández Carriedo indicó que acude a la cita de mañana a escuchar, porque reiteró "no ha tenido tiempo" de "examinarse" el anteproyecto de presupuestos porque está inmerso en la campaña de primarias. En cualquier caso, aseguró que podrán explicarles la bajada de impuestos, el aumento de las inversiones, la mejora de la calidad de los servicios públicos o el compromiso con el medio rural de las nuevas cuentas.

En síntesis, el portavoz de la Junta consideró que desde la oposición parlamentaria han recibido críticas "diversas" y "entre sí contradictorias" porque mientras desde Vox se les recrimina que hayan optado por un "photocall", otros les afean que sean reuniones internas sin fotos. También, señaló que algunos han criticado que no se haya presentado un proyecto de ley en las Cortes, como el PSOE, y otros al contrario les han pedido que las reuniones tengan lugar antes de elaborarse los presupuestos.

Por ello, instó a todas las partes, más allá de rechazar el techo de gasto, a presentar una "alternativa", que pueda concitar el acuerdo y el consenso con una base más amplia de apoyos parlamentarios. "Vamos a escuchar", dijo el portavoz. No obstante, tras la votación, seguirán dialogando, con una disposición de "mano tendida" a la negociación, tras presentar un "buen" documento, con "trasparencia". "Merece la pena intentarlo", reiteró Fernández Carriedo, quien aseguró que el "diálogo" es una "seña de identidad" del Gobierno autonómico, ya que recordó sus propuestas parten de la sociedad.

En cualquier caso, el portavoz defendió que han presentado un "buen" anteproyecto de presupuestos, publicado en la web institucional de la Junta, y señaló que sin apoyos parlamentarios medidas como la rebaja de impuestos, que exige una norma con rango de ley, no se podrán aplicar, no así otros proyectos puntuales, como la inversión en el polígono de Monfarracinos (Zamora). Por ello, señaló que a partir del 1 de enero, ya con la prórroga presupuesta en vigor, analizarán cada actuación para ver si es posible ejecutarla.